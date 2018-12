5G tīkls Latvijā: iedzīvotāji to varēs pamēģināt nākamgad, sola kompānijas

Piektās paaudzes tīklu jeb 5G LMT un "Tele 2" klienti varētu sākt pamazām izmantot jau nākamgad, bet "Bite" vēl neprognozē, kad tā iedzīvotājiem varētu piedāvāt šo šobrīd tehnoloģiju vidē vienu no apspriestākajiem tuvākās nākotnes pakalpojumiem.

Jau iepriekš eksperti skaidrojuši, ka paredzamais 5G tehnoloģijas ātrums, kas būs mērāms gigabitos sekundē, salīdzinot ar 4G tehnoloģijai raksturīgo ātrumu (megabiti sekundē), ļaus ātrāk pārsūtīt lielu datu apjomu. Piemēram, fullHD kvalitātes filmu varēs lejupielādēt dažās sekundēs nevis minūtēs. Bet zemais latentums jeb signāla aizture - aptuveni viena milisekunde pašreizējo 30 līdz 40 milisekunžu vietā, kas nodrošinās vēl ātrāku ierīču un mobilā tīkla "saziņu" jeb savienošanos. Piemēram, tiešsaistes spēles varēs baudīt reāllaikā un vienlīdz augstā kvalitātē kā ar optisko vadu savienojumu.

Līdzīgi kā daudzi pasaules operatori, "Tele2" šobrīd strādā pie 5G plānošanas.

"5G ieviešana nosacīti iedalīsies divos posmos – pirmajā šī tehnoloģija tiek ieviesta radio tīklā, otrajā – tiek veidots 5G pamattīkls. Abi šie posmi zināmā mērā pārklāsies. Daļa mūsu bāzes staciju jau ir aprīkotas ar "Nokia 5G-Ready AirScale" aparatūru un šobrīd testējam programmatūras versijas, kas ļauj sasniegt ātrumu līdz 1 gigabitam sekundē (Gbps). Tas nozīmē, ka šīs bāzes stacijas faktiski ir gatavas 5G programmatūras uzstādīšanai," portālam "Delfi" skaidroja "Tele2" valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

Atbildot uz jautājumu, kad praktiski "Tele2 " tīkla lietotāji, varēs izmantot 5G pakalpojumus, viņš sacīja: "Pirmie mūsu 5G pakalpojumi varētu sākt darboties 2019. gada vasarā. Līdzīgi kā citviet pasaulē, 5G pirmie soļi, visticamāk, būs mājas vai biroja bezvadu internets ar labākām lejuplādes ātruma un pakešu aiztures īpašībām (labāks latentums). Taču tas būs tikai pats 5G stāsta sākums."

Lai tiktu panākta pilna 5G funkcionalitāte, uzņēmumam jāpabeidz būvēt 5G pamattīklu, kā arī gatavām jābūt citām iesaistītajām pusēm: klientiem paredzēto iekārtu un programmatūru ražotājiem, bet uzņēmumiem – to klientiem, kā arī zināmā mērā valstij.

"Paredzu, ka pilna 5G bilde būs redzama ap 2021. gadu, taču ar ierobežotu ģeogrāfisko pārklājumu. Lai panāktu 5G pārklājumu visā teritorijā, operatoriem, tai skaitā Tele2, jāsagaida 700Mhz frekvenču izsole. Vēlos uzsvērt, ka 5G nav stāsts tikai un vienīgi par interneta ātrumu, kā daudzi to šobrīd mēdz trivializēt. Tas ir stāsts par to, ka 5G pasaulē lietotājam būs iespējas definēt pakalpojumus ar individuāliem parametriem, piemēram, būs klienti, kuriem ir svarīgs pēc iespējas mazāks pakešu aiztures laiks, tāpat kā būs klienti, kuriem būtisks ir minimālais garantētais lejuplādes ātrums u.c. Paredzam, ka pirmie par 5G iespējam interesēsies uzņēmumi savu iekšējo procesu automatizēšanai un efektivizēšanai, kā arī dažādu viedo ierīču ražotāji, kas piedāvās jaunākās paaudzes tehnoloģijas mājsaimniecībā," viņš skaidroja.

Viņš arī piebilst, ka, kritiski raugoties, 5G tehnoloģija mūsu sadzīvi varētu sākt mainīt ne ātrāk kā pēc gadiem diviem vai trijiem, kad tā kļūs plašāk pieejama valsts teritorijā. "5G patiesais potenciāls atklāsies vēlāk, sniedzot iespēju gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām optimizēt, automatizēt darbību, padarīt dzīvi ērtāku un izvairīties no liekas rutīnas. Tas viss šobrīd ir vismaz 4-5 gadu attālumam," sacīja uzņēmuma pārstāvis.

"Ar likumiem šajā ziņā viss ir kārtībā un nekādas būtiskas izmaiņas šobrīd nav nepieciešams veikt. Svarīgs jautājums ir 700 Mhz frekvences pieejamība, kas nepieciešama, lai 5G tīkls spētu aptvert pārklājumu visā Latvijā. Šīs frekvences izsole gaidāma 2021. gadā, jo valsts struktūrām to lietojums jāsaskaņo ar Austrumu kaimiņvalstīm, kurām savukārt tā ir pakāpeniski jāatbrīvo. Šīs gan nav likumu izmaiņas. 5G ieviešanas gaitu var ietekmēt būvniecības birokrātija, kas jau sen ir norādīta arī "Doing Business" pasaules valstu reitingā kā viena no jomām, kur Latvijai ļoti nepieciešami uzlabojumi. Ja būvniecības birokrātija mazinātos, tas sekmētu ātrāku 5G ieviešanu Latvijā, jo 5G vajadzībām būs nepieciešams izvietot vairāk bāzes staciju," paskaidroja Vancovičs.

LMT sadarbojas ar 'Mikrotīklu'

Savukārt Latvijas Mobilā Telefona (LMT) prezidents Juris Binde portālam "Delfi" atgādina, ka LMT Latvijā jau šogad demonstrēja pirmo 5G testa tīklu Baltijas jūras reģiona 5G "Techritory" foruma laikā septembrī, sasniedzot datu pārraides ātrumu 1,4 Gbps.

"Pirmo darbam 5G gatavo bāzes staciju LMT uzstādīja šā gada martā un šobrīd LMT tīklā darbojas jau vairāk nekā 130 šādas bāzes stacijas. Savukārt, klientiem pirmos 5G prototīklus LMT plāno piedāvāt nākamajā gadā, kad Latvijā būs pieejamas lietošanā 5G nepieciešamās frekvences, kā arī lietotājiem – pirmās 5G ierīces, lai tīklu klienti varētu izmantot," sacīja Binde.

LMT sadarbojas arī ar pasaulē pazīstamo Latvijas bezvadu iekārtu un rūteru ražotāju "Mikrotīkls", lai nodrošinātu testa vidi 5G tehnoloģijām pielāgotu iekārtu izstrādei.

"Šoreiz gatavošanās nākamās paaudzes tīkla ieviešanai LMT sācis ļoti agri. Tas darīts, lai Latvija būtu viena no pirmajām pasaulē ar 5G, bet vēl būtiskāk - lai valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi varētu sākt modelēt, kā 5G izmantot. Šis nebūs vienkārši vēl ātrāks mobilo sakaru tīkls. 5G tiek standartizēts un veidots kā ātrs, stabils pieslēgums ar ļoti zemu aizturi, lai uz to varētu paļauties gan automatizētās rūpnīcas, gan bezpilota auto satiksmē, gan pacients attālināto tehnoloģiju veselības aprūpē. Jaunās iespējas prasa laiku, lai izprastu un pārorietētos, jo līdzīgi kā kādreiz elektrība un savulaik IT sistēmas ražošanai tuvākajos gados 5G transformēs praktiski jebkuru nozari. Latvijai ir jākļūst par viedvalsti, ja gribam konkurēt globālajā tirgū un uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem," sacīja Binde.

"Bite" pagaidām piesardzīga

"Paredzams, ka pirmās 5G bāzes stacijas gan "Bites", gan citu mobilo sakaru operatoru tīklos parādīsies jau nākamgad. Ņemot vērā, ka 5G ir pavisam jauna tehnoloģija, sākotnēji plānojam nopietnus tās testus. Tādējādi par to, kad 5G tīkls kļūs pieejams BITES klientiem, šobrīd spriest ir pāragri," sacīja uzņēmuma preses pārstāve Karīna Javtušenko.

"Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem pozitīvu mobilo sakaru lietošanas pieredzi, tādēļ jaunus produktus un pakalpojumus piedāvājumā ieviešam vien tad, kad esam pārliecināti, ka tie atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem, kā arī mūsu klientu vēlmēm un vajadzībām," viņa rezumēja.

