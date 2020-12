'Accenture' apgrozījums Latvijā – 80 miljoni eiro; palielina atalgojumu

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam, bijis 80,1 miljons eiro, savukārt uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bijusi 3,8 miljoni eiro, liecina tā sniegtā informācija.

Uzņēmums turpinājis strādāt ar lieliem, starptautiskiem projektiem dažādās nozarēs, kā arī palielinājis atalgojumu un investējis izglītībā.

"Uzņēmums ir noslēdzis 2019./2020. finanšu gadu ar labiem rezultātiem, ņemot vērā kopējo situāciju pasaulē. Šajā ziemas sezonā uzņēmums ar rīkotajām "Accenture" bootcamp mācībām plāno apmācīt aptuveni 200 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē," skaidro "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

"Šobrīd uzņēmumi aktīvi attīsta digitālās ekosistēmas vairākas nozarēs, kas ietver ne tikai tiešsaistes pārdošanu un mājas lapas izstrādi, bet tiek piedāvāts un papildināts dažādu pakalpojumu un iespēju kopums. Šobrīd nozarē projektos labāka prakse ir pielietot Agile praktiku, DevOps ideoloģiju un nepārtraukto piegādi, lai, uzsākot projektu, nepārtraukti ir redzams rezultāts. Tāpat uzņēmumiem ir pieaugusi interese pēc mākoņpakalpojumiem, drošības risinājumiem, kā arī dažādiem bezkontakta risinājumiem un runas tehnoloģijām. Uzņēmumi nodrošina attālinātā darba iespējas darbiniekiem, ja to atļauj darba pienākumi, kā arī saziņa vairāk notiek digitālajā vidē – veidojas jauna digitālā etiķete," viņš iezīmē tendences nozarē.

2019./2020. finanšu gadā mediju un telekomunikāciju nozarē īstenoti un turpināti projekti, lai uzlabotu klientu pieredzi, kas ietver jaunu kanālu un iespēju attīstību, mijiedarbību ar citām platformām, klientu apkalpošanas digitalizāciju.

Auto nozarē uzņēmums turpinājis palīdzēt uzlabot klientu pieredzi tiešsaistē. Projekta ietvaros auto nozares uzņēmuma IT departaments pārveidots par digitālo nodaļu, izmantojot Agile metodoloģiju un labāko pieeju IT arhitektūras jomā. "Accenture" palīdzējis ieviest automašīnu, pakalpojumu un piederumu iegādi tiešsaistē, tiešsaistes automašīnas konfigurētāju, izveidots digitālās pieredzes risinājums izplatītājiem, integrācija ar finanšu partneriem, lai veiktu kredīta pārbaudes, noformētu līzinga maksājumus un norēķinus tiešsaistē.

Apdrošināšanas jomā turpinājušies projekti IT arhitektūras jomā, lai palīdzētu nodrošināt mijiedarbību starp dažādām iestādēm, klientiem un sistēmām, izmantojot gan mākslīgā intelekta, gan datu analītikas risinājumus. Finanšu jomā realizēti automatizācijas, biznesa tranformācijas un dažādi digitalizācijas projekti, lai uzlabotu un labāk pārraudzītu biznesa procesus, ieviestu jaunus pakalpojumus, servisus un iespējas.

Ņemot vērā, ka aizvien vairāk cilvēku no citām jomām vēlas uzsākt karjeru IT jomā, 2020. gada sākumā "Accenture" par 68% palielināja atlīdzības apmēru prakses laikā, bet šogad rudenī sperts nākamais solis un par 15% ir palielināts atalgojums, ko cilvēks saņems pēc veiksmīgi pabeigtām mācībām un prakses. Tāpat uzņēmums rudenī ir palielinājis mēneša atalgojuma bāzes likmi darbiniekiem, kuri saņem paaugstinājumu, pārejot no viena karjeras līmeņa uz nākamo, izņemot vadības komandu. Vienlaikus uzņēmumā tiek ieviesta Pārkvalifikācijas programma, lai aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām jomām varētu ne tikai uzsākt karjeru, bet arī nostiprināt akadēmiskās zināšanas. Programmas dalībnieki gada laikā paralēli darbam turpinās studijas Latvijas Universitātē. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus noteiktā laika posmā, darbinieks saņems motivējošu atalgojuma pieaugumu. Arī šajā ziemā "Accenture" īsteno IT mācības cilvēkiem, kuri vēlas apgūt IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai IT nozarē.

2020.gadā uzņēmums (sadarbībā ar Riga TechGirls) turpinājis attīstīt stipendiju programmu "She Goes Tech", lai sievietēm bez pamatzināšanām datorzinātnē palīdzētu apgūt pamata iemaņas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām IT jomā, lai vēlāk uzsāktu darba gaitas nozarē. Uzņēmums īstenojis dažādas izglītības aktivitātes, piemēram, atbalstot IT Izglītības fondu "Start(IT)", kas turpina rīkot datorikas skolotāju apmācības, lai Latvijā veidotu spēcīgu programmēšanas skolotāju kopienu. IT Izglītības fonds ir arī oficiālais mākslīgā intelekta apguves kursa latviešu valodā "Elements of AI" partneris Latvijā (kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti).

"Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. Uzņēmumā šobrīd strādā vairāk nekā 1700 darbinieku.