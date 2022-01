'Accenture' apgrozījums Latvijā pērn – 91,29 miljoni eiro; apmācīs vēl 220 cilvēkus

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, bija 91,29 miljoni eiro, savukārt peļņa attiecīgajā posmā bija 3,96 miljoni eiro, informē uzņēmums.

Šajā ziemā uzņēmums Baltijā plāno apmācīt apmēram 220 cilvēkus karjeras sākšanai IT nozarē.

"2021. gadā uzņēmums paplašināja darbību Baltijas valstīs un atvēra jaunu tehnoloģiju centru Viļņā, Lietuvā. Jaunais centrs pievēršas plaša starpnozaru tehnoloģiju risinājumu izstrādei un piegādei visās vadošajās tehnoloģiju platformās, kā arī pielāgotas inženierijas, infrastruktūras un mākoņpakalpojumu sniegšanai klientiem visā pasaulē. Kopumā uzņēmums 2020./2021. finanšu gadu Baltijā ir noslēdzis ar labiem un stabiliem rezultātiem. Ekonomikā novērojama paātrināta digitālā transformācija, kas sekmē nozares attīstību. Uzņēmumi un organizācijas vēlas atgriezties pie izaugsmes. Plašais tehnoloģiju klāsts sniedz iespēju uzņēmumiem ieviest no konkurentiem atšķirīgas pieejas un servisus, jo tirgus dalībniekiem var būt savi risinājumi, ko izmantot kā konkurences priekšrocību," skaidro "Accenture" vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs.

Šobrīd uzņēmumi un organizācijas aktīvi ievieš dažādus mākoņtehnoloģiju risinājumus un servisus, gada laikā īstenoti vairāki projekti, kad klienti pilnībā pāriet uz mākoņtehnoloģijām, viņš skaidro. Tāpat vairākās nozarēs uzņēmumi uzlabo komunikācijas un saziņu platformas, apvienojot dažādus digitālos kanālus saziņā ar klientiem. Piemēram, telekomunikāciju jomā realizētais projekts sniedza iespēju pakalpojuma sniedzējam uzlabot klientu saziņu, lai klienti ātrāk saņemtu atbildes uz jautājumiem, izmantojot dažādus digitālos kanālus. Vairākās nozarēs tiek pilnveidotas digitālās ekosistēmas, kas ietver ne tikai tiešsaistes pārdošanu, mājas lapu un lietotņu izstrādi, bet arī jaunu pakalpojumu un iespēju ieviešanu. Vairāki uzņēmumi pērnā gada laikā uzlaboja tiešsaistes pārdošanas iespējas, sistēmu integrāciju un datu analītiku. Finanšu pakalpojumu nozarē tika turpināti automatizācijas, blokķēdes un dažādu IT sistēmu attīstības projekti, lai uzlabotu un labāk pārraudzītu biznesa procesus, dažādu platformu un sistēmu sadarbspēju. Vienlaikus ir novērojams pieprasījums pēc dažādiem bezkontakta risinājumiem, runas tehnoloģijām. Šobrīd IT projektos aktīvi tiek izmantota "Agile" pieeja un "DevOps" ideoloģija.

Pagājušā gadā "Accenture" turpināja un īstenoja vairākas izglītības aktivitātes, t.sk. investīcijas ieguldīja IT Izglītības fondā, lai Latvijā veidotu spēcīgu programmēšanas skolotāju kopienu, kā arī sekmētu un uzlabotu Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes. Savukārt, lai palielinātu IT speciālistu skaitu Baltijā, šajā ziemā Accenture piedāvā 12 apmācību kursus, kuros varēs apgūt gan tradicionāli augsti pieprasītas jomas, piemēram, Java, .NET, automatizēto testēšanu, datu vizualizāciju, robotiku, gan arī jaunu kursu – SAP programmēšanas valodas ABAP apguvi. SAP jomā ir pieejams arī apmācību kurss, kurā varēs iepazīties ar biznesa rīkiem, tai skaitā datu migrācijas risinājumiem. Tāpat šajā ziemā ir vairāki mākoņtehnoloģiju apmācību kursi, kuros varēs iepazīt mākoņskaitļošanas infrastruktūras risinājumus, automatizācijas un integrācijas rīkus.

"Bootcamp" apmācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām dalībnieki iegūst sertifikātu un sekmīgākie – apmaksātu praksi "Accenture". Lielākā daļa no praktikantiem kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Mācībās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā. Apmācības sniedz iespēju strādāt IT nozarē un turpināt darbu starptautiskā uzņēmumā. Mācības ir bezmaksas un ilgst vairākas nedēļas, atkarībā no izvēlētās apmācību jomas. Visas mācības notiks attālināti pieredzējušu lektoru un mentoru vadībā.