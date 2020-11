'Accenture' palielina darba samaksu tiem, kas uzsāk karjeru IT jomā

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture" ziemas sezonā plāno apmācīt aptuveni 200 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē. Ņemot vērā, ka aizvien vairāk cilvēku no citām jomām vēlas uzsākt karjeru IT jomā, uzņēmums ir atradis veidu, kā palielināt atalgojumu pēc mācībām un prakses laika.

Lai aizvien vairāk cilvēku varētu uzsākt karjeru IT nozarē, "Accenture" 2020. gada sākumā par 68% palielināja atlīdzības apmēru prakses laikā, bet šogad rudenī ir sperts nākamais solis un par 15% ir palielināts atalgojums, ko cilvēks saņems pēc veiksmīgi pabeigtām mācībām un prakses. Tādējādi bruto darba samaksa mēnesī cilvēkam, uzsākot karjeru IT jomā (bez iepriekšējas pieredzes), būs 1100 eiro.

"Aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām nozarēm vēlas sākt karjeru IT nozarē. Iemesli ir vairāki – digitalizācijas attīstība un nozares pieaugošā ietekme ekonomikā, darba tirgus pieprasījums, kā arī pārmaiņas pasaulē. Stipendijas un atlīdzības apmēra palielinājums prakses laikā bija pareizais solis, tāpēc esam atraduši veidu palielināt atalgojumu sākotnējā līmeņa speciālistiem. Vienlaikus uzņēmumā ieviešam Pārkvalifikācijas programmu, lai aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām jomām varētu ne tikai uzsākt karjeru, bet arī nostiprināt akadēmiskās zināšanas. Programmas dalībnieki gada laikā paralēli darbam turpinās studijas Latvijas Universitātē. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus noteiktā laika posmā, darbinieks saņems motivējošu atalgojuma pieaugumu," skaidro "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Bootcamp apmācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām sekmīgākie dalībnieki iegūst sertifikātu un apmaksātu praksi "Accenture". Lielākā daļa no praktikantiem kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Mācībās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā.

Mācības ir bezmaksas un ilgs 1–8 nedēļas, atkarībā no izvēlētās apmācību jomas. Visas mācības notiks attālināti.

iOS un mobilo risinājumu mācībās, kas notiks darba dienu pēcpusdienās, būs iespēja iepazīties ar rīkiem, tehnoloģijām un UX dizaina principiem, lai vēlāk veidotu lietotnes "iPhone" un "iPad" platformām.

DevOps mācībās varēs plašāk uzzināt par DevOps principiem un to pielietošanu mākoņskaitļošanā.

Klientu attiecību pārvaldības sistēmu (CRM) mācībās varēs iepazīties ar Java/Salesforce tehnoloģijām, kā arī iegūt plašāku ieskatu darbā ar dažādām mākoņskaitļošanas platformām.

Robotikas procesu automatizēšanas un virtuālo aģentu mācībās iepazīstinās ar mākslīgo intelektu (MI), sniegs ieskatu risinājumos, lai cilvēks pēc mācībām varētu strādāt ar robotiem un MI risinājumiem.

Datu pārvaldības un vizualizācijas apmācībās varēs apgūt dažādus rīkus, sākot no datu ieguves līdz analītikas risinājumiem, lai datus pārvērstu lietderīgā informācijā.

"Oracle" jomā būs iespēja plašāk uzzināt par datu bāžu vadības un pārvaldības sistēmām, kā arī apgūt "Oracle" tehnoloģiju konsultanta iemaņas. Ziemas sezonā ir plānotas arī Java, testēšanas un projektu vadītāja asistenta mācības.

Pieteikumus IT mācībām un praksei "Accenture" bootcamp sūta ne tikai IT studenti un absolventi, bet arī cilvēki, kas studē vai apgūst eksaktās zinības, inženierzinātnes, uzņēmējdarbību, enerģētiku, transportu un humanitārās zinātnes, vai cilvēki, kas patstāvīgi ir iemācījušies programmēt, sākot no vienkāršām līdz kompleksām ikdienas lietām.

Lai nokārtotu mācību atlases tehnisko testu, ir nepieciešamas pamatzināšanas izvēlētajā apmācību jomā. Tāpat tiks vērtēta pretendentu spēja analītiski domāt, motivācija mācīties, kā arī angļu valodas zināšanas.

"Accenture" ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē.