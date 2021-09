'Accenture' rudenī plāno apmācīt 220 cilvēkus; darbinieku skaits sasniedz 2000

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture", ņemot vērā pieprasījumu un cilvēku interesi par karjeru IT nozarē, šogad rudenī organizē papildus mācību kursus. Baltijā uzņēmums plāno apmācīt apmēram 220 cilvēkus karjeras sākšanai IT nozarē.

Šobrīd uzņēmuma darbinieku skaits Baltijā sasniedz 2000.

"Pandēmijas ietvaros aptveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ir apsvēris karjeras vai esošās profesijas maiņu, atklāj uzņēmuma uzdevumā šogad veiktais "SKDS" pētījums. Vērtējot saņemtos pieteikumus vasaras mācībām, redzējām, ka aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām nozarēm apsver profesijas maiņu. Liela daļa cilvēku izvērtē karjeras iespējas tieši IT nozarē, jo jomas izaugsme turpinās un digitalizācijas risinājumi ir nepieciešami visās tautsaimniecības nozarēs. Uzņēmuma pieredze liecina, ka speciālists tūrisma jomā var apgūt "Scala" programmēšanu, jurists var kļūt par "DevOps" speciālistu, mūziķis iemācīties "Android" lietotņu izstrādi, bet žurnālists – programmēšanu. Tāpēc šajā rudenī esam pieņēmuši lēmumu izsludināt papildus mācību kursus," skaidro "Accenture" vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs (fotogrāfijā).

Rudenī "Accenture" piedāvā 12 apmācību kursus, kuros varēs apgūt gan tradicionāli augsti pieprasītas jomas, piemēram, Java programmēšanu, automatizēto testēšanu vai projektu vadītāja asistenta profesiju, gan arī piecus jaunus virzienus – "Amazon" mākoņskaitļošanas risinājumus, "Adobe" frontend mājas lapu un lietotņu izstrādi, UX/UI dizainu, Low code izstrādes pieeju biznesa procesu vadībā un "Microsoft" (datu inženieriju). Mācībās varēs iepazīt arī mākoņskaitļošanas automatizācijas rīkus, iOS lietotņu izstrādi, kā arī apgūt datu pārvaldību, izmantojot "Oracle" rīkus. Konsultēšanas apmācību grupā plānoti SAP kursi, kuros varēs iepazīties ar biznesa rīkiem, tai skaitā datu migrācijas risinājumiem.

Bootcamp apmācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām dalībnieki iegūst sertifikātu un sekmīgākie – apmaksātu praksi "Accenture". Lielākā daļa no praktikantiem kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Mācībās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā. Apmācības sniedz iespēju strādāt IT nozarē un turpināt darbu starptautiskā uzņēmumā. Mācības ir bezmaksas un ilgst vairākas nedēļas, atkarībā no izvēlētās apmācību jomas. Visas mācības notiks attālināti pieredzējušu lektoru un mentoru vadībā.

Lai nokārtotu mācību atlases tehnisko testu, ir nepieciešamas pamatzināšanas izvēlētajā apmācību jomā (ieskatu var gūt bootcamp mājas lapā). Tāpat tiks vērtētas pretendentu spējas analītiski domāt, motivācija mācīties, kā arī angļu valodas zināšanas. Visas mācības notiks angļu valodā.

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. "Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā, bet šogad uzņēmums pieņēma lēmumu atvērt biroju Lietuvā. "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam, bija 80,1 milj. eiro, bet uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bija 3,8 milj. eiro.