'Accenture' turpina palielināt darbinieku skaitu; vasarā apmācīs 300 cilvēkus

Pandēmijas ietekmē aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām nozarēm apsver profesijas maiņu un uzsāk karjeru informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Šajā vasarā uzņēmums "Accenture"plāno apmācīt aptuveni 300 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē.

Šobrīd uzņēmumā Latvijā strādā vairāk nekā 1800 darbinieku.

"Šobrīd uzņēmumi un organizācijas daudz aktīvāk ievieš digitālos risinājumus un servisus, kas sekmē nozares un IT uzņēmumu izaugsmi. Februāra beigās noslēdzās "Accenture" Latvijas filiāles finanšu gada pirmais pusgads. Lai gan precīzi finanšu dati būs pieejami gada beigās, tomēr pirmo sešu mēnešu laikā vērojams apgrozījuma un peļņas pieaugums. Ņemot vērā cilvēku interesi sākt karjeru IT jomā, sagaidu, ka gada laikā uzņēmuma darbinieku skaits Latvijā varētu sasniegt 2000," stāsta "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

2021. gada vasaras sezonā "Accenture" piedāvā 17 apmācību kursus, kurus var iedalīt trīs lielās grupās – programmēšanas, konsultēšanas, kā arī programmēšanas un konsultēšanas. Lielākā daļa no piedāvātajām apmācībām būs programmēšanas mācības (Java, .Net, LowCode un testēšanas kursi). Konsultēšanas apmācību grupā plānoti SAP kursi, kuros varēs iepazīties ar biznesa rīkiem, tai skaitā datu migrācijas risinājumiem, kā arī notiks projektu vadītāja asistenta mācības. Programmēšanas un konsultēšanas apmācību grupā varēs iepazīties ar Devops principiem un to pielietošanu mākoņskaitļošanā, lielajiem datiem, kā arī dažādiem datu pārvaldības risinājumiem, kā arī plānots robotikas procesu modelēšanas mācību kurss.

Bootcamp apmācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām dalībnieki iegūst sertifikātu un sekmīgākie – apmaksātu praksi "Accenture". Lielākā daļa no praktikantiem kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Mācībās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā. Apmācības sniedz iespēju strādāt IT nozarē un turpināt darbu starptautiskā uzņēmumā. Mācības ir bezmaksas un ilgs 1–8 nedēļas, atkarībā no izvēlētās apmācību jomas. Visas mācības notiks attālināti.

Savukārt sievietēm, kurām nav pamatzināšanu datorzinātnē, bet ir vēlme un motivācija sākt karjeru IT jomā, piemīt analītiskā domāšana un ir labas angļu valodas zināšanas, līdz 15. maijam ir iespēja pieteikties apmācību programmai "She Goes Tech", ko "Accenture" īsteno kopā ar nevalstisko organizāciju "Riga TechGirls".

Pēdējo trīs gadu laikā "Accenture" bootcamp mācībās ir apmācīti vairāk nekā 1200 cilvēku karjeras sākšanai IT jomā. Savukārt kopš "She Goes Tech" programmas ieviešanas (kopā ar "Riga TechGirls") 765 sievietes ir ieguvušas pamata iemaņas datorzinātnē. Daļa no "She Goes Tech" programmas dalībniecēm jau uzsākušas praksi vai darba gaitas IT uzņēmumos, tai skaitā 99 sievietes strādā vai ir praksē "Accenture".

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. "Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam bija 80,1 milj. eiro, bet uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bija 3,8 milj. eiro.