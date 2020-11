'Aerones' piesaistījis 2,5 miljonu eiro lielu zinātnes grantu

Latvijas tehnoloģiju uzņēmums "Aerones" saņēmis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 2,5 miljonu eiro dotāciju, lai testētu un pielāgotu jau izstrādātos sauszemes vēja turbīnu lāpstiņu pārbaudes, apkopes un remonta risinājumus vēja turbīnu apkalpošanai atklātā jūrā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Plānots, ka "Aerones" izstrādātā inovatīvā robotizētā piekļuves un uzturēšanas sistēma, ļaus samazināt apkopes kuģu degvielas izmaksas un emisijas, projekta kopējo izpildes laiku un pagarināt turbīnu lāpstiņu kalpošanas ilgumu, vienlaikus atbalstot piekrastes infrastruktūru.

Kopā ar sadarbības partneriem - jūras vēja nozares līderi "GE Renewable Energy" no Francijas un konsorcija partneriem SIA "Saunora" no Latvijas un "Tethys Energy Services" no Lielbritānijas - projektu plānots īstenot trīs gadu laikā. Tā laikā nepieciešami vērienīgi izpētes un izstrādes darbi, lai "Aerones" tehnoloģijas pielāgotu jūras apstākļiem.

"Esošo "Aerones" tehnoloģiju izmantošanai jūrā pastāv virkne ar vidi saistītu un operacionālu izaicinājumu, piemēram, nepieciešams radīt vieglu cauruļveida tērauda platformas konstrukciju, lai piekļūtu turbīnas pamatnei, jūras apstākļos ir grūti nodrošināt apkopes kuģu stabilitāti, kas nepieciešama vinču sistēmas darbināšanai, kā arī nodrošināt attālinātas ekspluatācijas drošību," atzīst "GE Renewable Energy" pārstāvis Vinsents Šelings.

Lai piekļūtu sauszemes turbīnām, "Aerones" jau ir izstrādājis datorvadāmu vinču piekļuves sistēmu, kurā tiek izmantoti robotizēti manipulatori un augstas izšķirtspējas kameras, kas ļauj paveikt apkopes darbus precīzi un kvalitatīvi. Izmantojot sauszemes risinājumu, uzņēmums pēdējo 3 mēnešu laikā ir apkalpojis vairāk nekā 200 turbīnu. "Aerones" tehnoloģija ir plaši atzīta, un uzņēmumam ir izdevies kļūt par autorizētu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem "General Electric", "Vesta", "Nordex" un "Siemens Gamesa", kam visā pasaulē pieder desmitiem tūkstošu vēja turbīnu.

"Mēs ticam, ka šīs investīcijas ļaus nostiprināt uzņēmuma pozīcijas tirgū un paplašināt pakalpojumu klāstu ar vēja turbīnu apkopi atklātā jūrā. Plānojam ievērojami palielināt inženieru komandu un veiksim vairākus izmēģinājumus vēja turbīnu apkalpošanu jūrā, lai esošo sauszemes risinājumu padarītu par dzīvotspējīgu komercializētu pakalpojumu," informē "Aerones" izpilddirektors Jānis Putrams.

Inovatīvi biznesa risinājumi jūrniecības nozarē ir ļoti nepieciešami, jo jauna pieeja vēja turbīnu uzturēšanai un apkopei un tās pielāgošana jūras apstākļiem, sniedz atbalstu piekrastes infrastruktūrai, rada jaunas darbavietas un padara jūras vēja ģeneratoru ražoto elektrību daudz pieejamāku un ilgtspējīgāku, skaidro uzņēmuma pārstāvji.

Jau iepriekš uzņēmums ir piesaistījis "Expansion Capital" un "Altum" investīcijas industriālo dronu pakalpojumu eksporta attīstīšanai Skandināvijas un Baltijas valstīs.