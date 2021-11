Aicina sievietes pieteikties bezmaksas mentoru programmā, iegūstot padziļinātas zināšanas IT nozarē

“Riga TechGirls” sadarbībā ar mentoringa un apmācību programmu Lietuvā “Women Go Tech” un “Google.org” līdz šā gada 12. novembrim aicina sievietes pieteikties bezmaksas mentoru programmā, kur pusgada garumā būs iespēja saņemt mentoru atbalstu un apgūt padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mentoru programma balstās brīvprātības principā, un tā sniegs iespēju saņemt vietējā vai starptautiskā mentora atbalstu, tīkloties un veidot sadarbības grupas ar citām mentoru programmas dalībniecēm, kā arī iegūt plašākas zināšanas par dažādām ar IT jomu saistītām tēmām.

"Mentoru programma norisināsies jau trešo gadu, un tās mērķis ir dot iespēju sievietēm spert pirmos soļus IT pasaulē, sniegt atbalstu talanta attīstībā, kā arī atbalstīt tās sievietes, kuras jau darbojas šajā nozarē. Pirmajā gadā programmā piedalījās 50 dalībnieču, otrajā – 260. Ar katru gadu redzam, ka sieviešu interese par IT jomu palielinās," saka "Riga TechGirls" līdzradītāja un mentoru programmas vadītāja Diāna Butina.

"Riga TechGirls" mentoru programma norisināsies tiešsaistē latviešu un angļu valodā, un tās ietvaros dalībnieces apgūs padziļinātas zināšanas kādā no 13 izvēlētajiem tehnoloģiju virzieniem: front-end un back-end izstrādē, testēšanā, IT atbalstā, biznesa analīzē, datu analīzē, projektu vadībā, produktu vadībā, UX/UI, kiberdrošībā, QA, inženierijā, jaunuzņēmumos. Pieteikties programmai var katra sieviete, kura vēlas gūt zināšanas IT jomā, kā arī tās, kuras jau darbojas IT nozarē un vēlas piedzīvot profesionālo izaugsmi. Izvērtējot pieteikumus, īpaša uzmanība tiks pievērsta kandidātes motivācijai un mērķiem.

Vienlaikus "Riga TechGirls" jo īpaši šogad aicina pieteikties dalībai programmā ne tikai tās dalībnieces, kuras vēlas spert savus pirmos soļus IT pasaulē, bet arī tās, kuras jau darbojas nozarē un vēlas sevi attīstīt. Lai attīstītu tieši šo virzienu, kas iekšēji tiek dēvēts par "step up your game", mentoru komandai pievienojusies Ekspertu virziena vadītāja Lota Plezere. "Šajā virzienā, kas vērsts uz IT jomā jau strādājošu dalībnieču tālāku izaugsmi, mērķis ir radīt komūnu, kurā mēs uzzinām, iemācāmies, praktizējam, reflektējam tā, lai pēc šīs programmas beigšanas katra dalībniece patiesi var nomērīt un pamanīt savu izaugsmi," stāsta Lota Plezere.

Mentoru programmā iesaistīti aptuveni 200 vietējie un starptautiskie mentori, kuri ar dalībniecēm tiksies individuālās sesijās pusgada garumā. Mentoru vidū ir tādi IT jomas profesionāļi kā Artūrs Lindenbergs (LMT), Kristaps Grīnbergs (Sharentic), Madara Zelčāne (TET), Mārtiņš Leitass (Emergn), Anna Andersone (Riga TechGirls, be-with), Irina Točko (LikeIT, Rimi Baltic), Anna Gintere (IF Insurance Latvia) u. c. Savukārt programmas ietvaros apgūstamos tehnoloģiju virzienus pārstāvēs Tatjana Riblova (projektu vadība), Līga Lētiņa (UX/UI), Agrita Garnizone (datu analīze), Alise Dīrika (produktu vadība), Andris Lišmanis (QA, testēšana), Alīna Karpeļceva (Front-end izstrāde), Aiva Staņēviča (Back-end izstrāde), Irina Semova (QA, testēšana), Līna Sarma (inženierija), Elīna Smilga (kiberdrošība), Alise Gurenko (jaunuzņēmumi).

Pieteikšanās programmai norit līdz šī gada 12. novembrim interneta vietnē www.rigatechgirls.com/mentorship. Programmas apmācības tiks īstenotas no 2022. gada 6. janvāra līdz 30. jūnijam.

"Riga TechGirls" mentoru programma tiek nodrošināta sadarbībā ar "Women Go Tech", "Google.org", "Tet", "Cognizant", "Rimi", "Prezi/Infogram" un "Luminor" atbalstu.

"Riga TechGirls" mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt tehnoloģiju prasmes un veicināt viņu iespējas darboties tehnoloģiju jomā.