Aicina sievietes pieteikties IKT prasmju bezmaksas apguvei

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem pieteikties bezmaksas ITK prasmju apguvei.

LIKTA un NVA kopīgi piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta "Women4IT" aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos.

Rudenī mācības pabeigušas 39 pirmās projekta "Women4IT" kursu absolventes, un šobrīd jaunas sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem tiek aicinātas pieteikties otrās kārtas mācībām, kas sāksies 2021. gada janvārī.

Saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem visas mācības plānots organizēt attālināti. Līdz ar to īpaši tiek aicinātas pieteikties dalībnieces ne tikai no Rīgas, bet arī no reģioniem. Sievietēm ir iespēja pieteikties mācībām sešās mācību jomās: projektu koordinators; informāciju sistēmu testētājs; klientu apkalpošanas speciālists; datu analītiķis; datu aizsardzības speciālists un digitālo mediju praktiķis.

Lai noskaidrotu, kura mācību joma potenciālajām mācību kursu dalībniecēm ir visatbilstošākā, novērtētu savas šī brīža prasmes, kā arī pieteiktos mācībām, LIKTA sadarbībā ar vēl astoņām Eiropas valstīm ir izveidojusi digitālu platformu – https://digitaljobs.women4it.eu/lv. Tajā interesentes var iepazīties sīkāk ar izvēlēto mācību un darba jomu. Interesentes tiek aicinātas reģistrēties platformā un novērtēt savu gatavību digitālajam darbam, izpildot testu. Pēc testa izpildes iespējams izvēlēties vienu no sešām piedāvātajām profesijām, kurām nepieciešamās digitālās prasmes var apgūt mācībās.

Projekts "Women 4IT" paredz ne tikai nodrošināt bezmaksas prasmju apgūšanu iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī atbalstu darba vietas atrašanās pēc mācību pabeigšanas.

LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa komentē: "Tās ir profesijas, kas darba tirgū ir ļoti pieprasītas, un iegūtās prasmes un zināšanas tiek augstu vērtētas no darba devēju puses. Vēlos iedrošināt ikvienu sievieti izmantot šo laiku jaunu zināšanu ieguvei, nenobīties un zināt – IT nozarē mēs esam ļoti gaidītas un ļoti novērtētas!"

"Lai arī sieviešu loma inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībā ir ļoti nozīmīga, speciālas digitālās prasmes apgūst un šajā jomā strādā ļoti maz sieviešu – Eiropas Savienībā tikai 18% informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistu ir sievietes. Tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt sievietēm attīstīt savus talantus digitālo tehnoloģiju jomā un piedāvāt viņām aizvien vairāk iespēju apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju specialitātes, lai šī disproporcija mazinātos," saka NVA direktore Evita Simsone.

Statistikas dati liecina, ka šā gada 17. decembrī 78 NVA reģistrētām bezdarbniecēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem iepriekšējā nodarbošanās bija saistīta ar IT profesijām: Rīgas reģionā – 61, Kurzemes reģionā – 5, Latgales reģionā – 7, Zemgales reģionā – 2 un Vidzemes reģionā – 3 sievietēm. Savukārt ar IT saistīto profesiju vēlas apgūt 228 NVA reģistrētās bezdarbnieces: Rīgas reģionā – 150, Latgales reģionā – 33, Kurzemes reģionā – 25, Zemgales reģionā – 9 un Vidzemes reģionā – 11 sievietes. NVA reģistrētās bezdarbnieces vēlas apgūt tādas ar IT saistītās profesijas kā datu ievades operators, grafiku dizainers, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators un citas. Tai pat laikā NVA datu bāzē 18. decembrī bija aktuālas 265 vakances IT jomā.