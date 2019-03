'airBaltic' sāk strādāt tērzēšanas robots

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" kļuvusi par pirmo lidsabiedrību Baltijas valstīs, kas savā "Facebook" Messenger kontā ieviesusi tērzēšanas robotu jeb čatbotu.

Čatbots ir programma, kas izstrādāta, lai simulētu sarunu ar reāliem lietotājiem.

"Izmantojot tērzēšanas robotu, mēs atbildes laiku varam samazināt no vidēji 15 minūtēm līdz pat dažām sekundēm," portālam "Delfi" sacījis "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Čatbots nodrošinās tādus pakalpojumus kā atbilžu sniegšanu uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par bagāžu un biļešu rezervāciju, kā arī iepazīstinās lietotājus ar "airBaltic" galamērķiem. Lidsabiedrība turpināšot attīstīt čatbotu, lai paplašinātu tā funkcijas un nākotnē plānots, ka ar čatbota palīdzību būs iespējams reģistrēties lidojumam, kā arī saņemt iekāpšanas karti "Facebook" Messenger.

Šobrīd tiekot strādāts pie tā, lai sarakste būtu pieejama vairākās valodās. Tāpat klientiem jebkurā brīdī būšot iespēja sarakstē pārslēgties saziņai ar klientu apkalpošanas speciālistu – cilvēku.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.