Aktivizējušies krāpnieki, kas pieprasa naudu par uzlauzta 'Instagram' konta atgūšanu

Aizvadīto nedēļu laikā pie “Drossinternets.lv” vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuriem ir uzlauzts sociālā tīkla “Instagram” konts. Lai atgūtu pieeju kontiem, krāpnieki pieprasa naudu.

"Manu "Instagram" kontu ir uzlauzusi kāda persona no ārzemēm, kura pieprasa naudas iemaksu bitkoinos 65 eiro jeb 80 dolāru vērtībā ar pārskaitījumu uz bankas kontu. Ja nauda tiks iemaksāta, man atgriezīs manu kontu. Persona ir nomainījusi manam "Instagram" kontam e-pastu, paroles, telefona numuru un dzēš bildes. Šobrīd "Instagram" palīdzības centrs nepalīdz," tā "Drossinternets.lv" ziņojumu līnijā informējis kāds no izspiedēju upuriem.

"Aizvadīto divu līdz trīs nedēļu laikā esam saskārušies ar vairākiem ļoti līdzīgiem gadījumiem, kas nozīmē, ka tie var atkārtoties. Ir jāuzsver, ka izspiedēji raksta cilvēkam caur "Whatsapp", jo, uzlaužot kontu, tika iegūts arī tālruņa numurs. Cilvēki nereti izmanto vienu un to pašu paroli gan piekļuvei savam sociālā tīkla kontam, gan e-pastam, tāpēc bieži tiek uzlauzts ne tikai konts, bet arī e-pasts, ar kuru šis konts ir bijis reģistrēts. Tāpēc piekļuves atgūšana savam kontam kļūst būtiski sarežģītāka. Vairumā gadījumu konti tiek uzlauzti, jo cilvēki pie drošības iestatījumiem nav aktivizējuši divu faktoru jeb divu soļu autentifikāciju," situāciju raksturo "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska.

"Drossinternets.lv" eksperti informē, ka par uzlauzto kontu nekavējoties ir jāziņo "Instagram" administrācijai un, izmantojot pieejamos rīkus, jācenšas atjaunot pieeju savam kontam. Lai droši pasargātu savus sociālo tīklu kontus un e-pasta adreses no nesankcionētas piekļuves, tiem ir jāuzliek divu faktoru autentifikācija. Tas nozīmē, ka līdz ar paroli identitāte tiek apstiprināta, ievadot īpašu drošības kodu, kas darbojas ļoti īsu brīdi – aptuveni minūti. Nedrīkst izmantot vienu un to pašu paroli gan e-pastam, gan sociālo tīklu kontam, gan arī reģistrācijai citās vietās. Katrai vietnei ir jābūt savai parolei. Vismaz jānomaina parole e-pastam, lai tā nesakrīt ar sociālo tīklu kontu parolēm. Ja tiek izspiesta nauda, izmantojot saziņu "WhatsApp", par konkrēto kontaktu ir jāziņo administrācijai. Tas izdarāms, uzspiežot uz ziņas un ilgi to paturot. Atverot izvēlni "Kontaktinformācija", ir jānospiež "Ziņot". Ir iespējams arī bloķēt lietotāju. Pēc ziņojuma nosūtīšanas, "WhatsApp" administrācija saņems un izvērtēs pēdējās piecas ziņas, ko krāpnieks ir cilvēkam sūtījis. Nedrīkst spiest uz saitēm, kas atsūtītas no sveša numura. Tas ir viens no krāpnieku paņēmieniem, kā izmānīt paroles.

