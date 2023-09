Apbalvoti Latvijas izcilākie jaunuzņēmumi; vienradzis 'Printful' izsaka versiju, kurš varētu iet tā pēdās

8. septembrī Startup dienas ietvaros pirmo reizi pasniegtas balvas labākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem astoņās kategorijās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Septiņās kategorijās uzvarētāju noteica Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas "Startin.LV" izveidota žūrija, bet astotajā – "Kopienas izvēle" ("Community Choice") – favorīts tika izvēlēts sabiedrības balsojumā. Cīņa bija spraiga līdz pēdējai minūtei.

Septiņās kategorijās, kur balsojumu noteica žūrija, par uzvarētājiem atzīti šādi jaunuzņēmumi.

Kategorija "Straujākais izrāviens" ("Breakthrough") – "Naco Technologies". Uzņēmums izstrādā nano pārklājumu un citus jaunus materiālus zaļā ūdeņraža ražošanai.

Kategorija "Jaunpienācējs" ("Newcomer") – "Swotzy". Uzņēmums ir izveidojis asistentu e-komercijas uzņēmumiem, kas palīdz gudrāk organizēt preču piegādi.

Kategorija "Labākais izaugsmes stadijas jaunuzņēmums" ("Scaleup") – "Giraffe360". Jaunuzņēmums izstrādājis mākslīgajā intelektā balstītu video un foto uzņemšanas kameru nekustamo īpašumu nozarei.

Kategorija "Jaunuzņēmums, kas rada lielāko sociālo ietekmi" ("Impact") – "Cellbox Labs". Komanda veido orgānus uz čipa, ko var izmantot, lai precīzi pielāgotu zāles katram pacientam un testētu medikamentus bez dzīvnieku iesaistes.

Kategorija "Labākais iekārtu tehnoloģiju jaunuzņēmums" ("Hardware") – "Aerones". Pasaules līderis vēja turbīnu apkopē, piedāvā robotizētu remonta un uzturēšanas sistēmu.

Kategorija "Labākais programmatūras jaunuzņēmums" ("Software") – "Web Scraper". Interneta "skrāpēšanas" paplašinājums, kas darbojas bez programmatūras, un tā izmantošanai nav nepieciešamas programmēšanas zināšanas.

Kategorija "Dibinātājs-iedvesma" ("Founder-Hero") – Artis Kehris, "Printify" līdzdibinātājs.

Jaunuzņēmumam "Cellbox Labs" balvu pasniedza Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš sacīja: "Šodien apbalvotie uzņēmumi ir spilgts piemērs tam, ka mums netrūkst ambīciju mainīt Latviju. Jaunuzņēmumu idejas maina to, kā darbojas nozares un attīstās inovācijas. Latvijai ir nepieciešamas ekonomikas pārmaiņas un jaunuzņēmumiem ir jābūt daļai no tām. Apsveicu visus uzvarētājus, mums tiešām ir, ar ko lepoties un ceru, ka šie sasniegumi iedvesmos nākamos uzņēmējus."

Uzvarētāja noteikšanai astotajā kategorijā tika dots vārds jebkuram interesentam, jo notika balsojums Jaunuzņēmumu balvas mājas lapā internetā. Cīņa līdz pēdējai minūtei norisinājās starp trim jaunuzņēmumiem – "BirgerMind", "PrintyMed" un "Giraffe360". Katrs no tiem kādu brīdi pabija pirmajā vietā, tomēr pēdējās 12 stundas uzvaru no rokām vairs neizlaida jaunuzņēmums "BirgerMind". Uzvarētājiem jāsaka paldies kurzemniekiem un īpaši Ventspilij, kas bija aktīvākie balsotāji. To var izskaidrot ar faktu, ka jaunuzņēmuma dibinātājs ir tieši no šī reģiona.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Papildus tika apbalvoti vēl vairāki jaunuzņēmumi, kurus balvai izvirzīja citi ekosistēmas pārstāvji.

Digitālās veselības klasteris balvu pasniedza jaunuzņēmumam "Sepsican", kas izveidojis risinājumu agrīnai sepses diagnostikai ar kameras un mašīnmācīšanās algoritma palīdzību.

Latvijas Blokķēdes asociācija īpaši gribēja izcelt "Dyor" – rīku, kas analizē kriptovalūtas tirgu un palīdz atrast labākās krioptovalūtas maiņas iespējas.

Atvērtā inovāciju kustība VEFRESH par saviem favorītiem izraudzījās jaunuzņēmumu "Bruntor", kas ražo sūtījumu piegādes uzņēmumiem paredzētu elektrisko skrejriteni ar kravas kasti.

Rīgas Tehniskā universitāte par saviem favorītiem nosauca divus uzņēmumus, kas abi ir saistīti ar ūdens tehnoloģiju inovācijām – "Waterson Technologies", kas apstrādā ūdensapgādes sistēmu sensoru datus ar mašīnmācīšanās algoritmiem un aprēķina bioloģiskā piesārņojuma varbūtību, un "SUBmerge Baltic", kas veido dažādiem zemūdens uzdevumiem piemērotu dronu.

Iniciatīva "Cleantech For Baltics" savu balvu piešķīra jaunuzņēmumam "Naco Technologies". Uzņēmums izstrādā nano pārklājumu un citus jaunus materiālus zaļā ūdeņraža ražošanai.

Latvijas šobrīd vienīgais vienradža uzņēmums "Printful" par jaunuzņēmumu, kas varētu iet tā pēdās, nosauca "Giraffe360" – mākslīgajā intelektā balstītu video un foto uzņemšanas kameru nekustamo īpašumu nozarei.