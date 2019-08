Apdrošinātājs: katrs piektais viedtālrunis tiek sabojāts pirmā gada laikā

Katra piektā viedierīce piedzīvo negadījumu jau pirmā gada laikā pēc tās iegādes. Statistika rāda, ka 40% no telefoniem un planšetēm pēc šī negadījuma vairs nav lietojami, liecina "If" apdrošināšanas dati Baltijas valstīs.

"If" apdrošināšana izstrādājusi piedāvājumu – iespēju apdrošināt viedierīces, kas iegādātas ne tikai mobilo operatoru veikalos, bet arī jebkurā elektropreču veikalā vai, piemēram, ārzemju internetveikalā.

If Apdrošināšanas produktu vadītājs Endijs Melecis norāda, ka viedierīces atšķiras no citām precēm, kas tiek apdrošinātas, jo negadījumi ar planšetēm un mobilajiem telefoniem notiek daudz biežāk: "Mobilais telefons var izkrist no rokām pirmās nedēļas laikā pēc tā iegādes, tam nejauši var uzliet kafiju - pietiek ar vienu neuzmanību, un ekrāns vai korpuss var tikt bojāts. Statistika rāda, ka katrs ceturtais telefons sava mūža laikā cieš kādā negadījumā. Vidējie remonta izdevumi ir ap 130 eiro."

Speciālists apstiprina, ka mobilās ierīces visbiežāk saplīst, nokrītot zemē. Šādi notiek vidēji 80% no visiem negadījumiem. Sajūta, ka telefons izkrīt no rokām, ir pazīstama teju ikvienam. Lai samazinātu ierīču sabojāšanas risku un bojājumu apmēru, nepieciešams izmantot aizsargaksesuārus, kā ekrāna aizsargplēvi un arī telefona ietvaru. Apdrošināšana pasargās gan no gadījumiem, ja tiks sabojāts ekrāns vai korpuss, telefonam nokrītot, gan arī darbosies situācijās, ja telefons tiks apliets ar šķidrumu vai to nozags. Viedierīču apdrošināšana darbosies visā pasaulē.

Viedierīču līdz šim bijusi ierobežota, to pārsvarā piedāvāja mobilo sakaru operatori, ja prece tika iegādāta tieši viņu veikalā, uzskata uzņēmumam pārstāvji.