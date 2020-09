'Apple' izziņo jaunus viedpulksteņus; komplektā neiekļaus lādētāju

Otrdien, 15. septembrī, virtuālā prezentācijā "Apple" izziņoja dažus jaunus produktus – planšetdatorus un viedpulksteņus. Kā sagaidāms pulksteņi kļuvuši spējīgāki, taču tagad klāstam pievienojies arī lētāks un mazāks "SE" modelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunie pulksteņi arvien saglabājuši nu jau klasisko "Apple Watch" dizainu ar vienu pogu un vienu ripu sānos. Īpašais jaunums "Series 6" modelim ir sensors, kas nosaka skābekļa daudzumu asinīs. Tas palīdz noteikt kopējo lietotāja fizisko sagatavotību un veselību. Skābekļa līmeni pulkstenis mēra pēc pieprasījuma, kā arī noteiktos brīžos gan dienā, gan naktī.

Tāpat kā iepriekš, pulkstenis spēj uzņemt arī kardiogrammu. Tā, protams, nav izmantojama pilnvērtīgai veselības monitorēšanai, taču spēj dot ieskatu par veselības stāvokli konkrētās situācijās.

Papildu veselības pieskatīšanai "Apple Watch" mudinās lietotājus būt arī fiziski aktīviem. Tagad "Apple" piedāvās arī īpašu fitnesa treniņprogrammu, kas abonējama par papildu ikmēneša maksu.

Kā ierasts, jaunos pulksteņus pavada jaunas siksniņas. Tagad "Apple" piedāvā arī "uzstiepjamas" siksniņas bez aizdares.

Neskatoties uz viedpulksteņa plašajām spējām, iespējams, lielākās diskusijas ap to ir izraisījis "Apple" lēmums komplektā neiekļaut lādētāju. Tas tiekot darīts, lai mazinātu vides piesārņojumu, jo "Apple" uzskata, ka lielākoties cilvēkiem mājās jau ir kāds USB lādētājs. Skeptiķi gan steidz izteikt viedokļus par to, ka nesaņēmuši lādētāju no "Apple", daudzi izvēlēsies pasūtīt to no kāda lētā Ķīnas internetveikala, tādējādi pilnībā likvidējot visu ekoloģisko ieguvumu. Lādētājus, protams, piedāvā iegādāties arī pats ražotājs.

Papildu īpaši spējīgajam "Series 6" pulkstenim, prezentēts tika arī mazāk jaudīgs un lētāks "SE" modelis. Šis pulkstenis izmanto iepriekšējās paaudzes procesoru, tam nav skābekļa sensors, kardiogrammas iespēja un tā ekrāns ieslēdzas tikai pēc pieprasījuma, nevis visu spīd visu laiku. Tomēr tas nodrošina praktiski visas pārējās iespējas darbam, izklaidei, sportam un veselībai.

Šobrīd nav zināms kad jaunie "Apple Watch" būs pieejami Latvijas tirgū. To cenas pie mums varētu būt 290 eiro par "SE" un 420 eiro par spējīgo "Series 6".