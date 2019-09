'Apple' piesaka jaunus 'iPhone Pro' ar īpaši spējīgām kamerām

Otrdien kompānija "Apple" rīkoja preses konferenci, kurā izziņoja savus jaunākos produktus - planšetdatoru "iPad", viedpulksteni un jaunāko viedtālruņu paaudzi - "iPhone 11". Šogad īpaša uzmanība veltīta tālruņa kameru spējām, kas sola kino cienīgus video un profesionāla izskata bildes.

Pirmais jaunums telefonu klāstā ir "parastais" "iPhone 11", kas aizstāj pērn izlaisto XR modeli. Tas izskatās teju tāpat, taču tagad ir ticis pie divām kamerām un jaunām korpusa krāsām. Tālruni darbina jauns "A13 Bionic" procesors, un tas pieejams ar 64 līdz 256 GB atmiņu. Pateicoties jaunajam procesoram, tālrunis spēj darboties ilgāk ar vienu uzlādi. "Apple" sola līdz 17 stundām video un 65 stundām audio atskaņošanas. Ja ar to tomēr nepietiek, tālruni iespējams uzlādēt ar 18 vatu ātro lādētāju. "iPhone 11" ir 6.1 collu ekrāns ar 1792x828 pikseļu izšķirtspēju.

Abām tālruņa kamerām ir 12 megapikseļu sensors. Platleņķa kameras diafragma ir F1.8, bet īpaši platā leņķa kamerai F2.4. Tā nodrošina 120 grādu skatu leņķi. "Apple" īpaši piestrādājuši pie jaunām foto un video spējām, kas nodrošina labākus attēlus tumsā, jaunus portreta režīmus, gudro HDR režīmu un spēju vienmērīgi pārslēgties starp kamerām uzņemot video.

Arī selfiju kamera aprīkota ar 12 megapikseļu sensoru. Tāpat kā galvenās kameras tā spēj uzņemt video 4K izšķirtspējā ar 60 kadriem sekundē un pirmo reizi spēj uzņemt arī 120 kadru sekundē palēnināto video.

Savukārt "iPhone 11 Pro" un "11 Pro Max" aprīkoti ar jau trim galvenajām kamerām, kur papildus īpaši platā leņķa kamerai atrodama arī teleobjektīva kamera ar divkāršu optisko palielinājumu un F2 diafragmu.

Arī "Pro" modeļus darbina A13 procesors. To ekrānu izmēri ir 5.8 un 6.5 collas, taču jauna esot paša ekrāna tehnoloģija, kas nodrošina īpaši augstu spilgtumu un kontrastu. Šie tālruņi pieejami ar atmiņu līdz pat 512 GB, un arī tiem jaunais procesors palīdz iegūt krietni ilgāku darbības laiku ar vienu uzlādi.

Sagaidāms, ka Eiropas tirgū "iPhone 11 Pro" cena būs sākot no 1179 eiro, bet "Pro Max" no 1279 eiro. Savukārt "iPhone 11" cenas sāksies no 829 eiro.

Pasākumā prezentēts tika jaunas paaudzes "iPad" planšetdators, kas ieguvis 10.2 collu ekrānu un maksās sākot no 399 eiro. Tāpat tika pieteikti jau piektās paaudzes "Apple Watch" viedpulksteņi, kuru galvenais jaunums ir vienmēr ieslēgtais displejs.

Papildus jaunām ierīcēm "Apple" izziņoja arī spēļu pakalpojumu "Arcade", kas ļaus par fiksētu mēneša maksu spēlēt īpaši "Apple" platformai izstrādās spēles. Šobrīd nav zināms cik pakalpojums maksās Latvijas pircējiem, taču ASV tirgū to sola par 4.99 dolāriem mēnesī.

Par tādu pašu cenu būs pieejams arī "Apple TV+" video straumēšanas pakalpojums, kas centīsies konkurēt ar "Netflix" un citiem. Šobrīd nav zināms, kad tas būs pieejams Latvijā.