Apzagta 'ELKO Grupa' noliktava; uzņēmums piesola 200 000 eiro zagļu noķeršanai

Aizvadītajās brīvdienās notikusi liela apmēra zādzība Baltijā lielākā IT produktu un risinājumu izplatītāja AS "ELKO Grupa" noliktavā Rīgā.

Noliktavā uzglabātās preces bija pilnībā apdrošinātas, tāpēc neradīs būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību, tomēr, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma apmērus, "ELKO" izsludinājis līdz pat 200 000 eiro lielu atlīdzību par informācijas sniegšanu, kas varētu palīdzēt atklāt noziegumu, portālu "Delfi" informēja "ELKO Grupa" direktors Svens Dinsdorfs.

Noziedzīgais nodarījums organizētā grupā izdarīts aizvadītajā nedēļas nogalē, "ELKO Grupa" noliktavas telpās, biznesa parkā "Lidostas Parks". Ielaušanās notikusi no blakus esošās noliktavas.

"Prognozējam, ka Baltijas un Austrumeiropas valstu tirgos šobrīd varētu ieplūst liels daudzums noziedzīgā ceļā iegūtas preces: mobilie tālruņi, portatīvie datori, procesori, video un atmiņas kartes. Aicinām nekavējoties atsaukties visus nozarē strādājošos partnerus, ja rodas aizdomas par kādas preces izcelsmi. Pēc pieprasījuma varam sniegt nozagto preču sēriju numurus salīdzināšanai, tāpat arī jābrīdina, ka nozagtās preces tālākpārdošana ir nelikumīga un šo preču pārdevējiem vai pircējiem tā var tikt atsavināta," sacīja Dinsdorfs.

Lai atklātu noziedzīgo nodarījumu, sadarbībā ar uzņēmumu pie izmeklēšanas aktīvi strādā Valsts policija, kā arī apdrošinātāju nolīgtie izmeklētāji. Prece noliktavā bija pilnībā apdrošināta, tāpēc notikušais neradīs būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību. Tomēr, ņemot vērā ievērojamo zādzības apjomu, "ELKO" nolēmis izsludināt līdz pat 200 000 eiro atlīdzību par informācijas sniegšanu, kas palīdzētu atklāt nozieguma īstenotājus, pasūtītājus un atbalstītājus. Atlīdzība ir spēkā gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

"ELKO" lūdz sniegt jebkādu informāciju, kas saistīta ar nozieguma pasūtītāju, izpildītāju un atbalstītāju identitāti, atrašanās vietu, preču pārvietošanas maršrutu un preču piedāvājumiem no neautorizētiem izplatītājiem.

AS "ELKO Grupa" ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem. Pārstāvot 400 IT ražotājus, "ELKO" piedāvā plašu produktu klāstu un sniedz pakalpojumus vairāk nekā 10 000 mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un dažādu nozaru uzņēmumiem 31 valstī Eiropā un Centrālajā Āzijā.

Koncerna apgrozījums 2019. gadā sasniedza 1,8 miljardus ASV dolāru.