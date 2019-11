Ar aicinājumu domāt plašāk sākas 'Digital Freedom Festival' konferenču diena

Vairāk nekā 100 runātāji no vismaz 30 dažādām valstīm uz četrām skatuvēm – ar organizatoru uzrunām "Hanzas peronā" atklāta piektā tehnoloģiju festivāla "Digital Freedom Festival" (DFF) konferenču diena.

"Kad sākām DFF, mums prātā bija viena doma – tu apmeklē pasākumus, konferences, redzi uz skatuves foršus cilvēkus. Mani vairāk interesēja nevis tas, ko viņi dara uz skatuves un kā viņi tur nokļuva, bet interesēja, ko varu iesākt ar šiem cilvēkiem pēc tam, kad viņi no skatuves nokāps. Ideja bija radīt tikšanās vietu," konferences dienu atklājot, klātesošos uzrunāja viens no festivāla dibinātājiem Uldis Leiterts. Svarīgi ir runātājus neizolēt, bet nodrošināt iespēju cilvēkiem satikties.

Piektajā DFF inovatīvu ideju autori, eksperti, jaunuzņēmēji un investori diskutēs par cilvēka lomu tehnoloģiju laikmetā, nākotnes ekonomiku un zaļajām tehnoloģijām, kā arī mediju attīstību.

Uz "Future stage: Right here, right now" tiks diskutēts par to, kā labāk būvēt tiltu starp eksaktajām un humanitārajām zinātnēm un kāpēc tehnoloģijas ir pārāk svarīgas, lai to attīstību atstātu tikai "tehnoloģiju nūģu" ziņā. Tāpat tiks prātots, kā tehnoloģijas var izmantot nevienlīdzības mazināšanai. Uz "Future Stage" skatuves festivāla konferenču dienas otrajā pusē kāps arī Valsts prezidents Egils Levits, kurš piedalīsies diskusijā par to, vai tehnoloģijas met izaicinājumu cilvēcei.

Foto: DELFI

Uz "DELFI Media Lab" skatuves notiks debates par medijiem un to lomu nākotnē, piemēram, kā noturēt augstu žurnālistikas kvalitātes latiņu laikmetā, kad daudzviet dominē ātri radīts un tikpat ātram patēriņam paredzēts "infotainment" saturs. Tāpat sarunā par radošumu runātāji šķetinās jautājumu, kas ik gadu kļūst arvien aktuālāks – vai pienāks laiks, kad mākslīgais intelekts pārspēs cilvēku arī radošumā?

Foto: DELFI

"Innovation Bazaar" telpā daudzsološiem tehnoloģiju jaunuzņēmumiem ir iespēja "satikt" investīcijas.

Viena no DFF vērtībām ir iekļaujoša un vienlīdzīga sabiedrība, tāpēc būtiski, ka šogad 50% no runātājiem būs sievietes.

"Aicinu domāt plašāk, bet vienlaikus katram pašam arī par savu pozitīvo pienesumu. Pirms pieciem gadiem sev apsolījām, ka gribam DFF padarīt par iekļaujošu un sabalansētu pasākumu, gribējām, lai puse no runātājiem ir sievietes. Šogad esam to sasnieguši!" atklāšanā pauda DFF līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Lejiņa atceras DFF pirmssākumus: "Pirms pieciem gadiem sēdējām virtuvē un spriedām, ka gribētu Latvijā lielisku satikšanās vietu, veidu, kā ievilkt te zināšanas un iedvesmu no visas pasaules. Šogad atgriežamies pie saknēm. Kad radījām DFF, gribējām izaicināt cilvēkus domāt ārpus kastes, izaicināt status quo un domāt plašāk, un īpaši šogad atkal aicinām to darīt."