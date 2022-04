Ar bezmaksas meistarklašu programmu sāksies 'TechChill 2022'

No 27. līdz 29. aprīlim Rīgā, Hanzas peronā notiks jaunuzņēmumiem un tehnoloģijām veltīts pasākums "TechChill 2022". Tas būs pirmais nozares pasākums Baltijas valstīs, kas pēc pandēmijas ierobežojumiem notiks klātienē, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

"TechChill 2022" sāksies 27. aprīlī ar ikvienam interesentam pieejamu plašu bezmaksas pasākumu programmu.

"Ar "TechChill" pasākumiem mēs gribam sasniegt divas mērķauditorijas. Pats "TechChill" vienmēr ir bijis un būs par un ap jaunuzņēmumu dibināšanu. Tā apmeklētāji parasti meklē atbildes uz jautājumiem, kā validēt savu ideju, kā piesaistīt investorus un kā mērogot savu jaunuzņēmumu. Taču bezmaksas meistarklases šoreiz ir vairāk paredzētas tiem, kuri vienmēr ir sapņojuši par savu uzņēmumu, bet dažādu iemeslu dēļ iecere vēl nav piepildījusies," saka "TechChill 2022" vadītāja Annija Mežgaile.

Bezmaksas meistarklases visas dienas garumā notiks Fantadromā, Jaunās Teikas teritorijā. Uz visiem pasākumiem iepriekš ir jāreģistrējas. Lektori no dažādām pasaules valstīm un uzņēmumiem stāstīs gan par to, kā veidot zīmolu, kā to virzīt starptautiski, kā savu ideju prezentēt investoriem un kā uzrunāt investorus - biznesa eņģeļus. Interesanti, ka šogad par "TechChill 2022" pasākumu ir ļoti liela interese tieši no investoriem, tāpēc šī ir lieliska iespēja satikt un aprunāties ar potenciālajiem naudas devējiem.

"Jaunuzņēmumu skaits Baltijas valstīs dažu gadu laikā ir ievērojami audzis. Un runa nav tikai par skaitu, bet arī par to, ka jaunuzņēmumi pārstāv dažādas vertikāles. Šīs aktivitātes nav palikušas nepamanītas. Tāpēc ir liela interese no investoriem, kuri tradicionāli darbojas ārpus šī tirgus. Tas savukārt ir būtisks pienesums visai jaunuzņēmumu ekosistēmai, jo viņi nāk ar labākajiem padomiem no visas pasaules. Mēs savukārt šīs tendences saskatām kā pozitīvu iezīmi kolektīvajiem jaunuzņēmumu pūliņiem ar savām inovācijām padarīt pasauli par labāku vietu. "Karma.vc" riska kapitāla fons primāri investē partnerībās. Mēs meklējam komandas, kurās ir iespējamas atvērtas un godīgas diskusijas. Tikai tā ir iespējams radīt pievienotot vērtību," investoru intereses raksturo onvestīciju fonda "Karma.VC" vadītāja Marili Merendi.

"Delfi" jau ziņoja, ka "TechChill 2022" notiks Hanzas Peronā divas dienas - 28. un 29. aprīlī. Uz skatuves kāps 130 runātāji no dažādām pasaules valstīm. Raiba solās būt arī auditorija - jaunuzņēmumu dibinātāji un pārstāvji, investori, uzņēmēji, kas veiksmīgi izveidojuši un pārdevuši savus jaunuzņēmumus.

Bezpeļņas organizācija "TechChill" ir Latvijas jaunuzņēmumu vides pārstāvju iniciatīva. Tās mērķis ir veicināt tehnoloģiju un jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību, starptautisko atpazīstamību un investīciju piesaisti.