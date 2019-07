Ar garāko dzīvnieku pasaulē latvieši dodas nekustamā īpašuma džungļos

"Mēs esam radījuši kameru, ko cilvēki var lietot paši bez īpašām zināšanām un ir augstas kvalitātes rezultāts. Līdz ar to varu teikt, ka šāda produkta nekur citur nav," tā Opelts.

Unikalitātei nāk līdzi arī zināms risks, ka produktu var kopēt un var ražot lētākus atdarinājumus. Vai cenšaties pret to nodrošināties?

Mēs apzināmies riskus, domājam, kā tos mazināt, un aizsargājam savu produktu. Virknei unikālu lietu mūsu kamerā esam iesnieguši patentu pieteikumus. Tomēr mūsu prioritāte ir radīt nevis sargāt, un uz to mēs arī koncentrējam savas pūles.

Kā jūsu jaunuzņēmums un produkta attīstība tika finansēti?

Sākumā investējām mūsu pašu resursus, pēc tam 2016. gadā piesaistījām investīciju kapitālu pusmiljonu eiro apjomā no privātā Igaunijas riska kapitāla uzņēmuma "Koha Capital" un šogad investīciju piesaistīšanas otrajā kārtā – vēl vienu miljonu eiro. Lai iepazīstinātu ar savu produktu un piesaistītu investorus, daudz braucām uz jaunuzņēmumu konferencēm visā Eiropā. Prezentējām savu produktu cilvēkiem, kam varētu būt par to interese. Tomēr jāsaka, ka vadošais investors mūsu otrajā kārtā ir "Change Ventures" – Baltijas riska kapitāla fonds ar finanšu avotu no ASV, un nesen investīciju raundam pievienojās arī viens no Silīcija ielejas aktīvākajiem fondiem "PlugAndPlay".

Kas ir jūsu klienti?

Mēs apkalpojam divpadsmit valstis Eiropā, pagaidām produktu ārpus Eiropas vēl nesūtām, bet interese ir liela, un mēs plānojam to sākts darīt. Šobrīd mūsu kompāniju plaši rekomendē tieši mūsu klienti un lietotāji paši, kā rezultātā saņemam lielu pieprasījumu no visas Eiropas. Tas ļauj mums vairāk koncentrēties uz produktu, par to mēs publicējam informāciju nozares medijos un portālos. Ienāk arī ļoti daudz pieprasījumu no kompānijām Amerikā, kas gribētu nopirkt mūsu produktu, un nākotnē mēs noteikti apgūsim arī Amerikas tirgu.

Tātad jūsu mārketings lielā mērā notiek pavisam tradicionālā veidā – lietotājs iesaka lietotājam?

Tā ir. Bieži vien arī tie, kas nav iesaistīti nekustamā īpašuma nozarē, redzot mūsu produktu, iesaka to saviem draugiem.

Kur produkts tiek ražots un vai izdosies apmierināt visu pieprasījumu?

Var teikt, ka pirmos divus gadus bijām produkta izstrādes stadijā, bet šogad pārslēdzamies uz to, ka varam to sistēmiski ražot. Produktu joprojām saliekam kopā Latvijā, mūsu Rīgas birojā.

Kā strādā "Giraffe360" biznesa modelis?

Pārdodam mūsu tehnoloģiju un pakalpojumu kā abonementu, un klienti maksā fiksētu mēneša maksu. Pati kamera nāk līdzi bez maksas kā daļa no šī servisa. Kameru nosūtām pa pastu, un tajā brīdī, kad klienti saņem kameru, sākas viņu fiksētā ikmēneša samaksa par pakalpojumu. Ja klientam produkts vairs nav vajadzīgs, viņš kameru nosūta mums atpakaļ, un izbeidz savu abonementu.

Vai nevar gadīties tā, ka klients saņem kameru un pazūd, un tad nav ne kameras, ne klienta?

Gadīties var, bet mēs strādājam ar lielām nekustamā īpašuma un citām kompānijām, ar juridiskām personām, tāpēc risks pazaudēt kameru nav liels. Varu minēt tādus klientus kā "BNP Paribas" banku, nekustamo īpašumu uzņēmumu"RE/MAX", Latvijā "City24", arī auto ražotāju "Audi". Piemēram, "Audi" ir tik daudz rūpnīcu visā pasaulē, ka viņi izmanto mūsu servisu, lai tās uzmērītu. Mēs varam strādāt ar jebkuru uzņēmumu, kam vajadzīgs noskenēt un uzmērīt telpas.

Kā nolēmāt veidot biroju Londonā un kas ir jūsu komanda?

Jāsaka, ka lielākais birojs mums joprojām ir Latvijā. Uz Londonu mēs esam pārcēluši klientu apkalpošanas biroju un vadības centru. Tomēr visa produkta izstrāde, ražošana un apkalpe tiek veikta no Latvijas. Cilvēki, kas strādā Londonā, vairāk ir saistīti ar klientu attiecībām un investīciju administrēšanu. Londonā esam piesaistījuši vietējo darbaspēku.