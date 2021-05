Zināšanu daudzums, kas jāiegūst, lai kļūtu par speciālistu medicīnas profesijās, kļūst aizvien lielāks, taču atvēlētais laiks mācībām nepieaug, tādēļ mācību procesu optimizēt kļūst aizvien svarīgāk. Lai atvieglotu mācības topošajiem speciālistiem, tika radīts digitālās veselības uzņēmums "Anatomy Next".

Sākumā mākslinieki, vēlāk – studenti

"Anatomy Next" dibinātājs Uldis Zariņš ir profesionāls tēlnieks, tādēļ sākotnēji lietotnes darbības centrā bija mākslinieki, un iecere bija palīdzēt viņiem apgūt anatomiju saprotamā veidā. Tolaik tika izdotas vairākas mākslas anatomijas grāmatas, turklāt par 3D anatomijas modeļiem sāka interesēties arī medicīnas profesiju pārstāvji. Lai gan anatomijas apgūšanas mērķis medicīnā ir atšķirīgs no tā, kāds tas ir mākslā, uzņēmuma pieredze anatomiski precīzu modeļu veidošanā kalpoja par pamatu Anatomy.app izstrādāšanai, stāsta vadošais medicīnas speciālists Reinis Jansons. "Anatomy Next" ir digitālās veselības uzņēmums, kas veido anatomijas mācību materiālus ar augstas kvalitātes digitālajiem 3D modeļiem – tajā skaitā, digitālo mācību rīku "Anatomy.app" medicīnas profesiju studentiem un anatomijas enciklopēdiju "Anatomy.net".