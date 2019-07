Arī 'CityBee' piesaka sevi Rīgas elektrisko skrejriteņu nomas tirgū

Jaunienācējs Latvijas tirgū – koplietošanas uzņēmums "CityBee", kas ir viens no lielākajiem koplietošanas uzņēmumiem Austrumeiropā un Baltijā, no 1. jūlija uzsāk elektrisko skrejriteņu nomu Rīgā. Sākotnēji iedzīvotājiem un galvaspilsētas viesiem dažādās vietās plānots piedāvāt 150 skrejriteņus, pakāpeniski to skaitu palielinot līdz pat 500 vienībām, informē uzņēmums.

"CityBee" darbojas 14 pilsētās Eiropā, piedāvājot vieglo un kravas automašīnu, velosipēdu un elektrisko skrejriteņu nomu. Latvijā tas uzsāka darbību šī gada martā, piedāvājot koplietošanai kravas automašīnu nomu. Uzņēmums plāno pakāpeniski attīstīt tā darbību Latvijā, paplašinot pakalpojumu klāstu ar jauniem transportlīdzekļu veidiem. Skrejriteņu noma ir šī plāna sastāvdaļa un salīdzinoši jauns segments.

"Mēs esam zaļi domājošs uzņēmums, tāpēc elektrisko skrejriteņu nomas attīstīšana ir viens no mūsu stratēģiskajiem soļiem un veids, kā piedāvāt Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem ātru, ērtu un videi draudzīgu pārvietošanos. Sākotnēji lietotnē būs pieejami 150 skrejriteņi, bet plānots, ka to skaits nākotnē pieaugs līdz 500. Skrejriteņu kā transportlīdzekļu veids Latvijā strauji attīstās, tāpēc arī uzņēmums viens no mērķiem ir rast risinājumus, lai tos piedāvātu atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam," norāda "CityBee Latvija" vadītāja Egija Gailuma.

Skūteri atradīsies noteiktās zonās Rīgā. To lietošanas maksa būs 50 centi par atbloķēšanu un 10 centi minūtē par lietošanu. Tos varēs izmantot no pulksten 7.00 līdz 23.00. Skūteru apkalpi nodrošinās pats uzņēmums.

"CityBee" mērķis ir piedāvāt ekonomiskas un alternatīvas transporta iespējas, atvieglot iedzīvotāju pārvietošanos un samazināt vides piesārņojumu pilsētā. "CityBee" Latvijā pirms vairākiem mēnešiem uzsāka kravas automašīnu "Fiat Ducato" nomu, kas ir pieejamas visu diennakti konkrētos piekļuves punktos.

"CityBee" aplikāciju viedtālruņiem iespējams lejupielādēt "App Store" un "Google Play" lietotnēs.

"CityBee" ir investīciju uzņēmuma "Modus Group" projekts. "Modus Group" specializējas finansējuma piesaistē autobūves nozarei, atjaunojamās enerģijas un nekustamā īpašuma projektiem.