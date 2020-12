ASV pieprasa no interneta milžiem informāciju par datu vākšanas un reklāmu praksi

ASV Federālā tirdzniecības komisija (FTC) nosūtījusi rīkojumus uzņēmumiem "Amazon", "Facebook", "Twitter", "YouTube" un citiem interneta milžiem, pieprasot informāciju par šo uzņēmumu veikto datu vākšanu, reklāmu praksi un lietotāju iesaistīšanu.

FTC nosūtīja rīkojumus deviņām sociālo mediju un video straumēšanas kompānijām, pieprasot "sniegt datus par to, kā tās vāc, izmanto un prezentē personīgu informāciju; par to reklāmas un lietotāju iesaistīšanas praksi, un par to, kā šī prakse ietekmē bērnus un pusaudžus".

Rīkojumu adresāti bija "Amazon", lietotnes "TikTok" māteskompānija "ByteDance", geimeru čata platforma "Discord", "Facebook", "Reddit", "Snap", "Twitter", "WhatsApp" un "YouTube".

"Amazon" iekļuva šajā sarakstā sava populārā straumēšanas servisa "Amazon Prime" dēļ.

"FTC grib izprast, kā biznesa modeļi ietekmē to, ko amerikāņi dzird un redz, ar ko viņi sarunājas, un ar kādu informāciju viņi dalās," teikts komisijas paziņojumā presei.

Ir paredzēts noskaidrot, ko šie uzņēmumi dara ar informāciju par lietotājiem, kā tie nosaka, kuras reklāmas rādīt, un to taktiku lietotāju iesaisīšanā.

Katram uzņēmumam ir jāatbild 45 dienu laikā no rīkojuma saņemšanas brīža.