Atklāts jauns startup akselerators pusaudžiem

Janvārī durvis vēris IT Startup akselerators un Biznesa ideju inkubators jauniešiem – "Fox Hub", informē akseleratora pārstāvji.

Par programmas dalībniekiem kļuvuši vairāk nekā 150 pusaudžu vecumā no 11 līdz 19 gadiem, kuri tuvāko 4 mēnešu laika radīs savus IT produktus un virzīs tos tirgū.

"Biznesa ideju inkubatori pusaudžiem – tā ir jauna tendence, un pēdējos gados tie tiek atvērti visā pasaulē: ASV, Izraēlā, Eiropā, Ukrainā, Krievijā un tagad arī Latvijā, Rīgā," saka "Fox Hub" projekta vadītāja Tatiana Tumanova.

""Fox Hub" ir nekomerciāls projekts un dalība tajā ir bez maksas. Mūsu galvenā misija ir ne tikai aktīvi iesaistīt mūsu aizbilstamos IT izstrāžu un uzņēmējdarbības jomā, bet arī veicināt jauniešu IT kopienas attīstību Latvijā kopumā," stāsta Tumanova.

100 dienu laikā komandas izies visu ceļu no savas idejas līdz īsta IT produkta radīšanai un investīciju piesaistei. Tajā viņiem palīdzēs gan IT nozares mentori un eksperti, gan Latvijas uzņēmēji un zinātnieki, gan uzaicinātie starptautiskie partneri. Projekta pirmais cikls noslēgsies 5. jūnijā, kad dalībnieki iepazīstinās ar savām izstrādēm.

"Viss projekts, būtībā, atrodas izglītības un startup ekosistēmas krustcelēs, gan attiecībā uz tā mērķiem, gan reālo darbības praksi. Tas noritēs paralēli mācību gadam, 4 mēnešu garumā. Strādājot ar reāliem IT produktiem, dalībnieki atradīs problēmu, kuru viņi vēlas atrisināt, detalizēs to, analizēs situācijas un prasības, mācīsies raudzīties uz to ar lietotāja acīm, radīt prototipus, testēt, saņemt atsauksmes, atgriezenisko saiti un atkal to uzlabot, un mācīties to visu reālā vidē," uzsver Tumanova.

Šis ir hibrīda mācību projekts, tas, ko sauc par "Blended Learning": tas tiek sākts tiešsaistē, bet turpināts gan tiešsaistē, gan klātienē, nedēļas nogalēs, kad vien tas būs iespējams.

Jomas, pie kurām strādās pusaudži, ir dažādas un saistītas ar to, kas ir interesanti un svarīgi pašiem jauniešiem, piemēram, izglītības tehnoloģijas (EduTech), spēļošana un atkarība no spēlēm (Gamification and Game Addiction), veselības aprūpe (Health Care), garīgā veselība (Mental Health), viedās pilsētas bērnu un pusaudžu redzējumā (Smart Cities from kids/teenagers perspective), māksla un radošums digitālajā pasaulē (Digital creativity) un citas.