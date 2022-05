Atvairīti Krievijas aktīvistu veikti DDoS uzbrukumi valsts iestādēm un uzņēmumiem

Sadarbojoties informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijai "Cert.lv", tehnoloģiju uzņēmumam "Tet" un Latvijas Valsts radio un televīzijas centram (LVRTC) šodien veiksmīgi atvairīti Krievijas aktīvistu veikti DDoS uzbrukumi vairākām valsts iestādēm, valsts kapitālsabiedrībai, medicīnas pakalpojumu sniedzējam un telekomunikāciju uzņēmumam, liecina "Cert.lv" ieraksts saziņas platformā “Twitter”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sadarbojoties https://t.co/8nnjFn07MP, @mans_tet un @LVRTC_TVtornis šodien tika veiksmīgi atvairīti Krievijas aktīvistu veikti DDoS (piekļuves atteices) uzbrukumi vairākām valsts iestādēm, valsts kapitālsabiedrībai, medicīnas pakalpojumu sniedzējam un telekomunikāciju uzņēmumam pic.twitter.com/EVdaJsZBsL — CERT (@certlv) May 18, 2022

"Tet" pārstāve Lāsma Trofimova norādīja, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā krasi palielinājies pakalpojumu atteices uzbrukumu (Distributed-denial-of-service, DDoS) apjoms, tajā skaitā arī valsts iestādēm. Šo uzbrukumu laikā noziedznieku izvēlētajai mājaslapai tiek nosūtīts tik liels pieprasījumu apjoms, kas pārslogo publiski pieejamās interneta vietnes un aptur to darbību. Piemēram, naktī uz otrdienu Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) sadarbībā ar "Tet" izdevies novērst DDoS uzbrukumu ar jaudu 9,4 Gbit/s. CSDD pakalpojumu un servisu pieejamība netika ietekmēta.

Jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā "Tet" eksperti esot novērojuši aizdomīgu aktivitāti pamattīklā, bet pēc kara sākuma kādu laiku bija iestājusies klusums. Tagad Latvija atkal ir uzbrucēju fokusā. "Kara pirmajā mēnesī mēs pat sākām brīnīties, kāpēc sistēmas neuzrāda drošības uzraudzības sistēmu brīdinājumus. Tas bija saistīts ar to, ka kādu laiku mēs nebijām svarīgs mērķis. Savukārt kopš 9. maija situācija ir radikāli mainījusies – Latvija atkal ir fokusā, DDoS ir atgriezies, un to piedzīvo gan valsts sektors, gan bizness. DDoS-uzbrukuma gadījumā CSDD tika sūtīts 9,4 Gbits/s liels kaitniecisks trafiks, ko atvairījām. Šis skaitāms, kā vidēji liela līmeņa uzbrukums," raksturojis "Tet" IT drošības pārvaldnieks Uldis Lībietis.

"Latvijas kibertelpai uzmanību pievērsuši Krievijas agresori, kas ir veikuši DDoS uzbrukumus pret valsts iestādēm, kā arī dažādu sektoru uzņēmumiem un organizācijām. Attiecībā uz Latvijas kritisko sistēmu aizsardzību ir paveikts "mājasdarbs", un sadarbībā ar interneta pakalpojumu sniedzējiem ir nodrošināta atbilstoša aizsardzība, lai šādi uzbrukumi nebūtu efektīvi, taču tam nevajadzētu atturēt no turpmākas drošības pasākumu pilnveidošanas, jo arī uzbrucēji turpina pilnveidot savas metodes," situāciju komentē "Cert.lv" vadītāja vietnieks Varis Teivāns.

Šobrīd uzbrukumi turpinās, skarot gan citas valsts iestādes un kapitālsabiedrības, medicīnas pakalpojumu sniedzējus un telekomunikācijas uzņēmumus. "Mēs redzam, ka uzbrucēji izmēģina dažādas metodes un meklē iespēju izmantot vājās vietas mūsu aizsardzībā," norāda Lībietis.