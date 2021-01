Baltijas IT uzņēmums 'Avalanche Laboratory' iekļuvis Dubaijas Nākotnes akseleratora finālā

Viens no Baltijas lielākajiem IT konsultāciju birojiem "Avalanche Laboratory", kura sastāvā ietilpst "Avalanche Latvia", kopā ar ASV uzņēmumu "Maana", kas izveidojis mākslīgā intelekta platformu bāzētu uz zināšanu grafiem (knowledge graphs), no 18. janvāra līdz 25. februārim veidos mākslīgā intelekta prototipu Dubaijas Elektrības un ūdens pārvaldei (DEWA – Dubai Watter and Electricity Authority), informē kompānijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī prototipa izveide ir Dubaijas Nākotnes akseleratora fināla posms, kurā"Avalanche Laboratory" kopā ar "Maana" piedalās jau no vasaras sākuma, nonākot finālā starp divām labākajām kompānijām pasaulē, kurām ir uzticēts veidot prototipu Dubaijas Elektrības un ūdens pārvaldes konkursā "Enerģijas Nākotne".

Dubaijas Nākotnes akseleratora konkurss ilgst kopš pagājušā gada jūnijā, kad starp 414 kompānijām no visas pasaules notika virtuālā cīņa. Rudenī "Avalanche Laboratory" un "Maana" kompāniju piedāvājums iekļuva TOP 10, pēc tam veicot dažādus uzdevumus kompānijas nonāca TOP 4, kas nodrošināja iespēju strādāt ar Dubaijas Elektrības un ūdens pārvaldes komandu, lai labāk izprastu izaicinājuma prasības un esošo situāciju. Pēc četru nedēļu darba, iesniedzot savu priekšlikums konkursa komisijai, tika sasniegts TOP 2.

"Mūsu panākuma atslēga noteikti bija sadarbība ar klientu, kā arī iespēja analizēt klienta vajadzības no cita skatu punkta piedāvājot nestandartus, inovatīvus, bet ļoti efektīvus risinājumus. Tāpat komandas apvienošana ar "Maana", bez šaubām ir spēlējusi savu lomu, jo "Maana" ir izstrādājusi fantastisku produktu, kā arī tā jau iepriekš spēcīgi sevi pierādījuši Tuvajos Austrumos", norāda "Avalanche Latvia" vadītājs Guntis Siugals.

Dubaijas Nākotnes akseleratora mērķis ir apvienot pasaules start-up uzņēmumus darbam ar Dubaijas un Apvienoto Arābu Emirātu valsts un privātā sektora uzņēmumiem, lai radītu jaunus produktus esošo problēmu risināšanai dažādās jomās. Akseleratora programmu īpašu padara augstais konkurences līmenis.

Dubaijas Elektrības un ūdens pārvaldes konkursa "Enerģijas nākotne" uzdevums ir datu apkopošana no klientu platformām, padarot tos lietotājiem draudzīgus, tādējādi sekmējot stratēģisku un operatīvu lēmumu pieņemšanas procesu, kas balstīts uz mākslīgo intelektu.

Abu uzņēmumu komanda šobrīd atrodas Dubaijā, lai sešu nedēļu laikā izstrādātu risinājuma prototipu, tā izstrādātāju izvēlēsies februāra beigās.