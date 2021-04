Bērzu sulas ieguvē izmanto lietu internetu

SIA "1NCE Latvia" patlaban strādā pie pilotprojekta risinājumam, kas sentēvu tradīcijas ļauj papildināt ar inovatīvām tehnoloģijām.

"Lai padarītu bērzu sulu ievākšanu ērtāku, efektīvāku un dabai draudzīgāku, šī gada pavasarī SIA "1NCE Latvia" inženieri uzsāka projektu, kura mērķis ir nodrošināt, ka pie bērza novietots trauks ar sensora starpniecību sazinās ar urbuma veicēju, lai informētu par to, ka tas ir piepildīts un ir pienācis laiks to iztukšot," portālam "Delfi" stāsta SIA "1NCE Latvia" vadītājs Jans Jeļinskis (fotogrāfijā), kurš bērzu sulu tecināšanu atceras jau no bērnības.

Tā kā pēdējā laikā palielinās bērzu sulas popularitāte arī ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, ziemeļvalstīs tās tiek dēvētas par jaunības eliksīru, sulas tiek izmantotas kosmētikas ražošanā, kā arī pieaug to eksporta apjomi, šāds risinājums palīdzēs saudzēt Latvijas dabas resursus, viņš uzskata.

Jeļinskis norāda, ka bērzu sulu Latvijas valsts mežos bez maksas var iegūt ikviens iedzīvotājs, veicot vienu urbumu. Pēc ieurbšanas pret koku ir jāizturas atbildīgi – tas ir regulāri jāapseko, lai izvairītos no situācijas, kad sula līst pāri trauka malām. "1NCE Latvia" risinājums nodrošinās, ka, traukam piepildoties, tā īpašnieks saņems ziņu savā viedierīcē – bērzs "piezvanīs", ka laiks doties pakaļ sulai.

Inženieri strādā arī pie risinājuma, lai sulas padevi apstādinātu ar mazu elektrisko vārstu.

Risinājumu potenciālā cena gan vēl tiek aprēķināta.

Tehnoloģiju kompetences centrs "1NCE Latvia" izstrādā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, nodarbinot 50 inženierus. Uzņēmums strauji aug un ir atvērts jauniem talantiem, norāda Jeļinskis.

SIA "1NCE Latvia" ir dibināta 2019. gadā, tās apgrozījums 2020.gadā veidojis 1,8 miljonus eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Vācijas uzņēmums "1NCE" GmbH, kura stratēģiskie partneri ir telekomunikāciju kompānijas "Deutsche Telekom" AG un "China Telecom Global". "1NCE" GmbH dibināts 2017. gadā un tam ir pārstāvniecības deviņās valstīs.