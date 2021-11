Bezmaksas apmācībās varēs apgūt IT pakalpojumu pārdošanas pamatus

IT apmācību organizācija "TDL School" ir izveidojusi jaunu "IT B2B Sales Fundamentals" apmācību kursu, kas nodrošinās iespēju apgūt IT B2B pakalpojumu pārdošanas pamatus, informē tās pārstāvis Kristaps Skutelis.

"TDL School" dibinājis programmatūras testēšanas uzņēmums "TestDevLab".

Pēdējos gados bieži var dzirdēt, ka IT speciālisti ir pieprasīti, tomēr tā nav vienīgā ar IT saistītā joma, kas šobrīd ir perspektīva. Pandēmijas gados daudz darba ir arī pārdošanas jomas speciālistiem, īpaši IT pakalpojumu un produktu kategorijā. Tieši spēcīgi pārdevēji ir uzņēmumu straujas izaugsmes pamatā.

"IT B2B Sales Fundamentals" apmācības tiks organizētas vakaros no 18:00 līdz 21:00, kas ļaus tās apvienot ar studijām vai darbu. Apmācības norisināsies no 6. decembra līdz 10. decembrim un tajās dalībnieki iepazīsies ar pārdošanas teorētiskajiem aspektiem, kā arī gūs iespēju praktiski pielietot dažādus modernus digitālos pārdošanas rīkus. Papildus šajās apmācībās tiks sniegts ieskats arī digitālā mārketinga un sabiedrisko attiecību ietekmē uz pārdošanas procesu. Apmācībās iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzreiz varēs pielietot reālos darba apstākļos, un labākajiem apmācību absolventiem tiks piedāvātas apmaksātas prakses un darba iespējas "TestDevLab".

Mācību process tiek organizēts kā aktīva mijiedarbība starp kursa dalībnieku un pasniedzējiem, kur kursa dalībnieki ne tikai klausās, bet aktīvi līdzdarbojas, pildot uzdevumus un diskutējot. Tādējādi šādā veidā kursa dalībnieki var uzreiz saņemt atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem un labāk apgūt mācību vielu. Apmācības notiks angļu valodā un no dalībniekiem tiek sagaidītas labas komunikācijas un analītiskās spējas, kā arī interese par digitālajām tehnoloģijām. Visus ar apmācībām nepieciešamos materiālus nodrošinās to organizators.

"Arvien straujāk pieaugošais digitalizācijas process paver veiksmīgas karjeras iespējas ne tikai inženieriem, bet arī pārdošanas jomas speciālistiem. Tieši viņi ar savu darbu palīdz nodrošināt uzņēmumu izaugsmi. Šobrīd telefons vairs nav galvenais pārdošanas instruments," teic "TestDevLab" biznesa attīstības departamenta vadītājs Nauris Horsts.

"TDL School" piedāvā dažādas IT apmācības. Vairāk nekā 200 cilvēku no Latvijas un ārvalstīm šogad ir absolvējuši "TDL School" veidotos kursus.