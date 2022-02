Bezmaksas programmēšanas skola 'kood/Jõhvi' sāk uzņemšanu

Igaunijas programmēšanas skola “kood/Jõhvi” sāks uzņemšanas pirmo kārtu un aicina pieteikties arī interesentus no Latvijas, kas vēlas pārkvalificēties vai plāno savu nākotni saistīt ar darbu IKT nozarē.

Lai pieteiktos bezmaksas mācībām, iepriekšēja pieredze vai zināšanas par kodēšanu nav nepieciešamas. Pieteikšanās process ir atvērts ikvienam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un ieguvis pamatizglītību. Šogad programmēšanas studijās plānots uzņemt aptuveni 400 studentus.

"kood/Jõhvi" ir pirmā programmēšanas skola Baltijā, kas koncentrējas uz darbaspēka pārkvalificēšanu programmatūru izstrādei, balstoties uz datorizētu savstarpējas mācīšanās konceptu, kas nozīmē, ka mācīšanās process notiek bez pasniedzēju iesaistes.

""kood/Jõhvi" mēs lielu uzsvaru liekam uz grupu darbu, kopienas veidošanu, spēju patstāvīgi pārvaldīt savus uzdevumus un laiku. Ievērojot šos soļus un pabeidzot apmācības procesu, jaunajiem censoņiem ir lielas iespējas iegūt darbu pie kāda no mūsu vairāk nekā 30 partneriem, tai skaitā, "SEB", "Microsoft" un "Bolt"," skaidro viens no skolas dibinātājiem Tāvets Hinrikus.

"Tāpat kā daudzi citi nozares uzņēmumi, arī mēs saskaramies ar būtisku programmētāju iztrūkumu vietējā tirgū, tāpēc īpaši novērtējam kaimiņvalstu draugu centienus šo situāciju risināt ar kvalitatīvas un mūsdienīgas programmēšanas skolas palīdzību. Baltijas tehnoloģiju vide pēdējo gadu laikā ir strauji augusi, un topošajiem nozares speciālistiem ir plašas iespējas apgūt darba tirgū tik kritiski nepieciešamās prasmes un veidot karjeru pašmāju uzņēmumos vai dibināt savus. Tādēļ aicinu ikvienu interesentu izmantot šo iespēju, gūstot neatsveramas zināšanas un pieredzi, kas palīdzēs celt vietējo uzņēmējdarbību un veicinās nākamo veiksmīgo jaunuzņēmumu attīstību," komentē "Printify" dibinātājs un vadītājs Jānis Berdigans.

Šis ir otrais gads, kad interesentiem no dažādām valstīm ir iespēja pieteikties bezmaksas mācībām. 2021. gadā pieteikumus mācībām iesniedza 3300 cilvēku, no kuriem 215 arī uzsāka studijas programmēšanas skolā. To pulkā bija cilvēki no 16 dažādām valstīm, tai skaitā arī no Latvijas.

Pirmais pieteikšanās posms sākas ar testa aizpildīšanu skolas mājaslapā, kurā tiks pārbaudīta interesenta atmiņa, analītiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmes. Sekmīgākie interesenti tiks aicināti uz uzņemšanas nākamo kārtu – trīs nedēļu garu kodēšanas treniņnometni, ko dēvē par atlases sprintu. Tā laikā pretendentiem būs iespēju novērtēt, vai programmēšanas skolas mācīšanas pieeja ir viņiem piemērota un saistoša. Lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem dotu iespēju piedalīties atlases sprintā, tas norisināsies trīs reizes – aprīlī, jūnijā un jūlijā.

"kood/Jõhvi" ir jauna pārkvalificēšanās programma pieaugušajiem, kas piedāvā 21. gadsimta pieeju programmēšanas studijām ar mērķi mazināt IT speciālistu trūkumu un ļaut cilvēkiem, kas agrāk strādājuši citās jomās, iegūt jaunas zināšanas un būt konkurētspējīgiem darba tirgū arī turpmāk.

Skolu finansē vairāk nekā 30 uzņēmumu, tostarp daudzi jaunuzņēmumi, kas ir gatavi nodarbināt studentus pēc divu gadu programmas pabeigšanas. Otrā studentu grupa uzsāks mācības 2022. gada septembrī.