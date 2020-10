Bezpilota autobusu vēlas izmēģināt arī citās Latvijas pilsētās

Zemgales Plānošanas reģions kopā ar partneriem no Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas un Polijas noslēdzis projektu "Sohjoa Baltic" jeb "Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu", kura laikā Zemgalē mēnesi kursēja bezpilota autobuss.

Projekta mērķis bija uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju. Ar projekta "Sohjoa Baltic" aktivitātēm Latvijā tika sperts plats solis bezpilota transporta izmantošanā, pētot, popularizējot un praksē pārbaudot iespējas sabiedriskā transporta sistēmā izmantot autonomus bezpilota elektriskos autobusus, informē Zemgales Plānošanas reģions.

Jelgavā bezpilota autobusa atklāšanas pasākums norisinājās 14. augustā un tas ar divām pieturvietām "Tējas namiņš" un "Peldvieta" pārvietojās no ieejas Pasta salā līdz rekonstruētās Pasta salas aktīvās atpūtas zonai. Tur divu nedēļu laikā elektriskais transportlīdzeklis nobraucis 618 kilometrus un pārvadājis 3817 pasažierus.

Savukārt Aizkrauklē autobuss atklāts 9. septembrī, un tas kursēja maršrutā no Aizkraukles Vēsturesun mākslas muzeja līdz Aizkraukles Sv.Terēzes no bērna Jēzus baznīcai, pieturvietu nosaukumi attiecīgi - "Muzejs" un "Baznīca". Divu nedēļu ilgumā Aizkrauklē nobraukti 432 kilometri un pārvadāti 1877 pasažieri.

Kopā Zemgales maršrutos ar 5694 pasažieriem autonomais autobuss veicis 1050 kilometru. Turklāt šie rādītāji, salīdzinot ar partneru sasniegtajiem, vērtējami ļoti augstu, ņemot vērā, ka citās valstīs autonomā autobusa demonstrācijas norisinājās krietni ilgāku laiku, akcentē Zemgales Plānošanas reģions.

"Sohjoa Baltic" projekta vadītājs Raitis Madžulis norāda, ka šāda tipa projekts Latvijā tiek īstenots pirmo reizi - jaunums bijis kā projekta apjoms, tā arī specifika un iepirkuma izstrāde. Viņš norāda, ka nevēlas apstāties pie sasniegtā, jo Zemgalē ir vairākas pilsētas, kurās šo tehnoloģiju varētu izmēģināt un ļaut iedzīvotājiem ar to iepazīties. Kā norāda Madžulis, nākotnē viņš vēlētos autonomos autobusus redzēt vēl "gudrākus", ar iespēju apbraukt nelielus šķēršļus. Tāpat projekta komanda pauž vēlmi kādā no Zemgales pilsētām izmēģināt attālinātās vadības transportlīdzekli - proti, tajā neatrastos pat operators. Kopumā "Sohjoa Baltic" komanda projektu vērtē kā veiksmīgu un drīzumā turpinās iesākto, īstenojot "Sohjoa Last Mile" projektu.

Projekts "Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu" tiek īstenots no 2017. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim, un tā kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus eiro līdzfinansē INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.