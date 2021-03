Bezpilota lidaparātu ražotājs 'UAVFactory' pērn nopelnījis vairāk nekā 3 miljonus eiro

Bezpilota lidaparātu un to iekārtu ražotājs SIA "UAVFactory" savā gada pārskatā ziņo, ka pērn jaunus pasūtījumus veikuši gan uzņēmuma esošie, gan arī jaunie klienti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veiksmīgo saimniecisko darbību 2020.gadā apliecina arī SIA "UAVFactory" darbības finansiālie rezultāti. Pērn uzņēmuma apgrozījums audzis par 16,13%, sasniedzot 12 milj. eiro, savukārt tā peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 3,09 milj. eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

5,05 milj. eiro no SIA "UAVFactory" 2020.gada apgrozījuma veidojuši ieņēmumi no realizācijas Latvijas teritorijā, 5,93 milj. eiro – ārpus Eiropas Savienības, bet atlikušos 1,02 milj. eiro devuši ieņēmumi no realizācijas Eiropas Savienībā. Aizvadītā gada apgrozījuma rezultāts ir augstākais kopš uzņēmuma dibināšanas.

Pērn SIA "UAVFactory" strādājis 121 darbinieks.

SIA "UAVFactory" turpina izstrādāt jaunus produktus, lai spētu nodrošināt apgrozījuma pieaugumu arī turpmākajos gados.

2021.gada 27.janvārī noslēgts darījums par SIA "UAVFactory" kapitāldaļu pārdošanu ASV uzņēmumam "UAVF Holdings" LLC, kurš ir daļa no "UAVF Ultimate Holding", kas, savukārt, pieder privātā kapitāla uzņēmumam "AE Industrial Partners". "AE Industrial Partners" orientējas uz kosmosa, aizsardzības un valdības pakalpojumu, enerģijas ražošanas un specializētās rūpniecības ieguldījumiem.

2009.gadā SIA "UAVFactory" dibinājis Konstantīns Popiks. Šobrīd viņš ieņem uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu.