Birojā, gultā un ezerā – pirmie iespaidi par 'Fitbit' viedpulksteni

Rezumē

Atskatoties uz mēnesi kopā ar "Fitbit", teikšu tā – gudro pulksteni nav vērts iegādāties, ja tavas prasības ir tikai pareiza laika noteikšana. Tas lieliski motivē doties biežāk izkustināt kājas un neļauj aizsēdēties, par to paldies, bet ja vienīgā vēlme ir skaitīt soļus, var izvēlēties kādu vienkāršāku modeli. Nopietnākai sportošanai ar to ir par maz, gribas GPS un lai "smart track" pie katras mazākās apstāšanās uzreiz neizslēdzas un atšķir auto vadīšanu no riteņbraukšanas. Vārdu sakot, ir vērts izmēģināt, kā ikdienas gaitas mainās ar gudro pulksteni uz rokas, man sportiskā dzīve gāja tikai uz augšu un kopā pavadītais laiks tīri labi gāja pie sirds.