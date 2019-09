'Bite' izglītojošā izstādē skaidros par 5G un kliedēs bažas par tā ietekmi

Pirmdien mobilo sakaru operatora "Bite" eksperti iepazīstināja ar uzņēmuma 5G bāzes stacijas testa progresu, kas testēšanas režīmā darbojas kopš šī gada jūnija. Pirmie rezultāti liecina, ka ar 5G tehnoloģiju iespējams sasniegt pat 10 reizes lielāku interneta ātrumu, nekā izmantojot 4G.

Tāpat, veicot neatkarīgus mērījumus, Veselības inspekcija nupat atzinusi "Bites" 5G bāzes staciju par drošu, kā arī videi un iedzīvotājiem nekaitīgu. Savukārt turpmāk mobilo sakaru tehnoloģiju attīstība un ietekme sabiedrībai tiks skaidrota "Bites" izglītojošajā un interaktīvajā izstādē "Mobilo tehnoloģiju evolūcija: no 1G līdz 5G".

Pirmā "Bites" 5G bāzes stacija testa režīmā uzstādīta pirms trīs mēnešiem, un šajā laikā galvenokārt testēta tās jauda, 5G tīkla pārklājums, ierīču iespēja pārslēgties starp tīkliem, kā arī tīkla ātrums, kas ar jauno tehnoloģiju sasniedz līdz pat 1,5 Gbps.

Līdz ar 5G tīkla ieviešanu, iedzīvotājiem būs iespēja izmantot internetu, kura vidējais ātrums ir par desmit reizēm lielāks nekā 4G tīklam, savukārt latentāte jeb signāla aizture – 50 reizes mazāka.

Papildu tam, veicot "Bites" 5G bāzes stacijas izstarotā elektromagnētiskā lauka jaudas mērījumus, konstatēts, ka šīs tehnoloģijas darbība nekaitēs videi, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselībai, jo jauda, ko izstaro šī bāzes stacija, nesasniedz pat 1% no pieļaujamajās normas, kas noteikta Eiropas Padomes normatīvajos aktos.

Tāpat šis mērījums apstiprina, ka, pievienojot šo 5G bāzes staciju jau esošajam uzņēmuma tīklam, kopējās frekvenču jaudas nepārsniedz 2% no atļautā – tātad, pievienojot esošajam 3G, 4G un 4,5G tīklam 5G tīklu, noteiktās normas netiks pārsniegtas. To, ka "Bites" 5G bāzes stacija darbojas atbilstoši pieļaujamajām normām, apliecina arī nupat iegūtais Veselības inspekcijas atzinums.

""Bite" pie 5G ieviešanas intensīvi strādā jau vairākus gadus. Fakts, ka mums ir visvairāk pieejamo 5G frekvenču, uzņēmumam dod zināmas priekšrocības, jo ar to palīdzību ir iespējams nodrošināt ievērojami lielāku interneta ātrumu. Paredzēts, ka pilnvērtīgu 5G tīkla pārklājumu visā Latvijā nodrošināsim līdz 2023. gadam. Tad tirgū būs arī vairāk šo tehnoloģiju atbalstošas ierīces, kas 5G iespējas ļaus pilnvērtīgi izmantot gan biznesa klientiem no dažādām industrijām, gan ikdienas mobilo sakaru lietotājiem," stāsta "Bites" radio tīkla plānošanas un optimizācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Beļajevs.

Tāpat viņš uzsver, ka šis ir tehnoloģiju pārejas laiks, kurā ir ļoti svarīgi veikt 5G tīkla testus un mērījumus, attīstīt kopējo tīkla infrastruktūru, kā arī sekot līdzi aktualitātēm industrijā, lai tā būtu tehniski gatava 5G bāzes staciju uzstādīšanai. Šajā laikā tiks arī konfigurēts tīkls, lai pārslēgšanās no 4G uz 5G tīklu noritētu gludi, kā arī lai signāla aizture būtu neliela, bet interneta ātrums sasniegtu 1Gbps.

Informācija par 5G tehnoloģiju pēdējo mēnešu laikā ir radījusi plašu rezonansi, tomēr sabiedrībā aizvien aktuāli un neatrisināti ir vairāki jautājumi un mīti par to. Lai viestu skaidrību, sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes profesoru Guntaru Balodi, noskaidrots, ka liela daļa no mītiem radusies nepareizi interpretējot terminus, kā arī sagrozot vai neizprotot faktus, fizikas zinātni un tehnoloģijas darbības principus.

Balodis: "5G tehnoloģijā ir redzama ļoti spēcīga radniecība 4G un citiem šīs tehnoloģijas priekštečiem. Piemēram, gan 5G, gan 4G darbojas ļoti līdzīgā frekvenču diapazonā. Jāuzsver, ka katra frekvence spēj pārraidīt noteiktu jaudas daudzumu, tāpēc domāt, ka ļoti līdzīgas frekvences spēj pārraidīt krasi atšķirīgu jaudas daudzumu, ir maldīgi – tas ir fiziski neiespējami. Tāpat gan 4G, gan 5G tiek izmantota daudzkārtējas ievades un izvades jeb MIMO ("Multiple input, multiple output") tehnoloģija. Galapatērētājam MIMO nodrošina ievērojamu datu pārraides ātruma pieaugumu. Atkarībā no aprīkojuma konfigurācijas un izmantoto antenu skaita, iespējams interneta ātrumu palielināt pat astoņkārtīgi. Ņemot vērā šīs 4G un 5G tehnoloģiju līdzības, nav pamata uzskatīt, ka 5G ir kaitīgāka."

Lai plašākai sabiedrībai skaidrotu, kādas priekšrocības devusi katra no "G" tehnoloģiju paaudzēm un kāda būs 5G nozīme mūsu dzīvēs, "Bite" izstrādājusi interaktīvu papildinātās realitātes izstādi "Mobilo tehnoloģiju evolūcija: no 1G līdz 5G", kurā virtuālais kurators sniedz ieskatu tehnoloģiju attīstības vēsturē –, sākot no pirmajām mobilajām ierīcēm, kas bija paredzētas militārām vajadzībām, līdz mūsdienu ierīcēm un skaidrojumu par to, kas ir 5G.

Tāpat izstādes virtuālais kurators izskaidro, kā strādā mobilo sakaru tehnoloģijas, kas ir frekvences un kādas frekvences tiek izmantotas katrai mobilo sakaru tehnoloģiju paaudzei. Izstādē atrodama arī informācija par 5G tīkla ieviešanas praksi visā pasaulē, kā arī iespējams uzzināt, kā 5G tiks ieviests "Bites" tīklā.

Ikvienam interesantam izstāde būs apskatāma, sākot no 7. oktobra, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 3.