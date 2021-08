'Bite': krāpnieciskos zvanus ir ļoti sarežģīti bloķēt

Pēdējā laikā novērota izteikti pastiprināta telefonkrāpnieku aktivitāte, kuri sazinās ar cilvēkiem, ģenerējot viltotus Latvijas telefona numurus. Šādu zvanu bloķēšana kļūst arvien sarežģītāka, jo krāpnieki katru reizi ģenerē jaunus numurus.

Lai radītu uzticamību savos upuros, krāpnieki bieži vien izmanto telefona numurus, kas līdzīgi, piemēram, banku informācijas un klientu apkalpošanas centru telefona numuriem, norāda mobilo sakaru operators un IKT pakalpojumu sniedzējs BITE aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem.

Kā norāda "Bites" Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja Una Ahuna-Ozola, šobrīd identificētas vairākas shēmas, kuras krāpnieki izmanto savu noziedzīgo darbību veikšanai.

"Piemēram, pēdējā laikā aktuālākā krāpnieku shēma ir zvanīt kā bankas drošības dienesta pārstāvim, pārliecinot zvana adresātu, ka ir apdraudēta viņa naudas drošība bankas kontā. Krāpnieki stāsta upuriem, ka no viņu konta tikko noņemta noteikta naudas summa, piemēram, 300 eiro, bet šo pārskaitījumu var atcelt, tāpēc nepieciešams rīkoties ātri, lai to apturētu. Krāpnieki liek lejupielādēt telefonā lietotnes, ar kuru palīdzību it kā var noteikt vainīgās personas, kas veikušas minēto pārskaitījumu, bet patiesībā šo lietotņu mērķis ir pārvaldīt ierīci un nokopēt tajā esošo informāciju," stāsta U. Ahuna-Ozola.

Krāpnieki zvanot izmanto visdažādākos telefona numurus, pārsvarā fiksēto sakaru numerāciju, taču tie mēdz būt arī mobilo telefonu numuri.

"Jāuzsver, ka pēdējā laikā krāpnieciskos zvanus ir ļoti sarežģīti bloķēt, jo katru reizi, kad tiek veikta krāpnieciska darbība, tiek ģenerēts un izmantots jauns telefona numurs. Tāpēc aicinām cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, atbildot uz zvaniem, saņemot ziņas no nepazīstamiem telefona numuriem," norāda U. Ahuna-Ozola.

Lai pasargātu sevi, savus datus no riska nokļūt krāpnieku "nagos", uzņēmums sniedz dažus praktiskus padomus:

• nesniedziet nekādu personīgu informāciju par sevi, bankas pieejām, maksājuma kartēm, parolēm un kodiem vai citu personīgu informāciju, kas var būt noderīga krāpniekiem;

• ja, saņemot zvanu, kāds jums lūdz lejupielādēt programatūras, mobilās lietotnes, nedariet to;

• zvana laikā neveiciet darbības, ko jums lūdz darīt steidzīgi; pēc iespējas ātrāk beidziet sarunu un pasakiet, ka paši sazināsieties ar nepieciešamo iestādi, lai atrisinātu problēmu, ja tāda būs;

• atcerieties, ka jums ir tiesības droši un uzstājīgi pabeigt jebkuru aizdomīgu telefonsarunu; visbiežāk krāpnieki neļaus beigt sarunu, aizbildinoties ar vairākiem iemesliem, piemēram, minot, ka nauda jūsu kontā ir apdraudēta un ar to var kaut kas notikt, ja nepabeigsiet sarunu vai neveiksiet noteiktas darbības;

• būtiski zināt, ka krāpnieki saziņai ar saviem upuriem izmanto arī dažādas mobilās lietotnes (piemēram, "WhatsApp", "Viber" u.c.), tāpēc ziņas un zvanus no nepazīstamiem adresātiem drošāk ir ignorēt, neatbildot uz tiem;

• nekādā gadījumā neveriet vaļā nepazīstamu cilvēku atsūtītos vai zvana laikā nosauktās saites, mājas lapas un nereģistrējieties tajās.