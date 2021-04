'Bite Latvija' apgrozījums sasniedzis 120 miljonus eiro

Konsolidētais "Bites grupas" uzņēmumu "Bite Latvija", "Latnet", "Tele Tower" un "Unistars" dati apgrozījums 2020.gadā ir palielinājies par 5,5%, sasniedzot 120 miljonus eiro, informē Bite Latvija vadītājs Kaspars Buls.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konsolidētā EBITDA jeb peļņa pirms procentu, nodokļu, amortizācijas atskaitījumiem pieauga līdz 40 miljoniem eiro, kas ir par 8,7% vairāk nekā gadu pirms tam. Savukārt nodokļos 2020. gadā samaksāti 19,5 miljoni eiro, kas ir par 15% vairāk nekā 2019. gadā.

"Pagājušajā gadā ikviena uzņēmuma panākumu pamatā bija spēja īsā laikā pielāgoties darbam pandēmijas apstākļos, uzskatu, ka mums tas izdevās. Prioritāri attīstījām "Bite One IT", koncepciju tās ietvaros biznesa klientiem piedāvājam integrētus IKT risinājumus, kad liela daļa uzņēmumu pārgāja uz attālināto darbu. IKT visā pasaulē spēlē būtisku lomu ne tikai uzņēmējdarbības nodrošināšanā un attīstībā, bet arī eksistencē. Paplašinājām arī produktu portfeli, pagājušā gada sākām piedāvāt nākamās paaudzes televīzijas platformu Go3, kas arī turpmāk būs viens no mūsu izaugsmes stūrakmeņiem. Kopumā uzņēmumam gads bija veiksmīgs, lai arī netrūka izaicinājumu, ņemot vērā, ka pandēmija ir ieviesusi lielas korekcijas gan tirdzniecībā, gan tajā, kā klienti izvēlas produktus un pakalpojums," norāda Kaspars Buls.

2020. gads bija pārbaudījums arī mobilos sakaru operatoru tīkliem. "Bites" tīklā pērn ikdienas mobilā interneta patēriņš palielinājās par aptuveni 83%, jo liela daļa klientu pārgāja uz attālinātu darbu un mācībām, kā arī strauji pieauga izmantoto viedierīču skaits tīklā, palielinājās video satura patēriņš mobilajās ierīcēs. Tāpat ir mainījušies klientu datu lietojuma paradumi.

Pērn Bite palielināja mobilā interneta ātrumu; uzstādītas 44 jaunas bāzes stacijas Rīgā un reģionos. Tīkla kapacitāti palielināta par 25%.

"Prognozējam, ka mobilā interneta patēriņš tikai augs, tāpēc arī šogad mērķtiecīgi pilnveidosim mūsu tīkla infrastruktūru, turpināsim darbu pie 5G tīkla attīstīšanas, uzmanību pievērsīsim nākamās paaudzes balss sakaru attīstībai, nodrošinot VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) tehnoloģiju zvaniem 4G tīklā. Strādājam pie tā, lai šo tehnoloģiju nodrošinātu visu ražotāju ierīcēs. Tāpat fokusēsimies uz IKT pakalpojumiem un produktiem biznesa klientiem," informē Kaspars Buls.

Ik gadu Bite Latvija tīkla infrastruktūrā iegulda aptuveni 10% no apgrozījuma; arī šogad investīcijām tiks novirzīti aptuveni 10% no apgrozījuma, plānojot uzstādīt 60 jaunas bāzes stacijas visā Latvijā.