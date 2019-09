Danielu Grafu (Daniel Graf) pasaulē sauc par tehnoloģiju pionieri un Silīcija ielejas veterānu. Ar tehnoloģiju nozari viņš ir saistīts jau no 12 gadu vecuma un izbaudījis ir visu – gan produkta radīšanas procesu, gan būšanu par viceprezidentu tādos tehnoloģiju gigantos kā "Twitter" un "Uber". Tagad viņš ir biznesa eņģelis, sniedzot atbalstu vairāk nekā 20 startapiem visā pasaulē.

Viņš ir investors arī latviešu jaunuzņēmumā "Printify", kas pagājušajā nedēļā aicināja Grafu dalīties ar savu pieredzi ""Printify" Tech Talks" stāstu sērijas ietvaros. Portāls "Delfi" vēlāk aicināja Grafu intervijā pastāstīt par produktu radīšanu, būšanu par eņģeļu investoru (privātie investori, kas ir ieinteresēti ne tikai naudas pelnīšanā, bet labprāt palīdz ar padomu, kontaktiem, idejām) un to, kā attīstās tehnoloģiju nozare.

Kad jūs sākāt strādāt tehnoloģiju jomā un kas jūs to pamudināja darīt?

Tas bija jau labu laiku atpakaļ. Man varēja būt kādi 12 gadi, kad dabūju savu pirmo datoru – "Amiga 500". Man bija interesanti uzzināt ko ar to ir iespējams izdarīt? Lūk, ir mašīna, kurā tu vari kaut ko ierakstīt un kaut kas notiek. Man tas tā patika, ka tā arī nekad nezaudēju šo zinātkāri par tehnoloģijām. Arī mana izglītība ir ar to saistīta.

Pirmais produkts, ko es ar komandu radīju un laidu tirgū, bija ap 2000. gadu – MP3 mūzikas atskaņotājs, kas bija pasaulē pirmais tāda veida produkts. Tas bija kā "iPod" priekšgājējs, tikai lielākā kastītē. Tas bija mūzikas ierakstītājs, varēji veidot skaņu celiņus un atskaņot dziesmas. Tas bija ļoti, ļoti aizraujošs projekts, jo mēs visu darījām paši no A līdz Z. Tikko bijām pabeiguši augstskolu. Bet šis produkts tirgum bija par agru.

Viens no jūsu produktiem ir arī "Kyte" - programma, kas ļauj no telefona pārraidīt tiešraides video. Kas tolaik bija šīs idejas veiksmes stāsts?

Ideja bija veiksmīga produkta lietojamības ziņā, bet ne biznesa ziņā. Veiksmes stāsts zināmā mērā slēpjas tajā faktā, ka mēs 2005. gadā bijām pirmā kompānija, kas ļāva no mobilā telefona parādīt tiešraides. Šodien to var visi, tas ir viegli – to var darīt no "Facebook", no "Periscope" un citiem sociālajiem tīkliem, bet tolaik mēs bijām pirmie, kas to darīja. Tolaik vēl cilvēkiem bija "Nokia" telefoni, "iPhone" tirgū ienāca vēlāk.