'Booommsss' istabā jeb pāris iespaidi par 'Sonos Sub mini'

Vārds sabvūferis manā vēsturiskajā atmiņā pamatā saistās ar divtūkstošo gadu sākumu, kad salīdzinoši vecām automašīnām manu laikabiedru vidē šī verķa iebūvēšana auto bagāžniekā piedeva tām jau pavisam citu smeķi un vērtību. Šādu soli tolaik atzinīgi novērtēja un godāja visi. Jāatzīst, ka turpmākos 20 gadus mani ikdienas "skaņu patēriņa ceļi" ar šādām ierīcēm vairs nebija īsti krustojušies.

Šoruden ASV tehnoloģiju kompānija "Sonos" akcentēja savus izplešanās plānus Latvijas tirgus virzienā, produktu portfelī virzot arī savu nule kā izstrādāto zemo frekfenču skaļruni "Sonos Sub mini". Latvijā kompānijas šobrīd ienāk ar vairāku lielo tirgotāju starpniecību. Līdz šim "Sonos" savos publiskajos paziņojumos uzsvērusi, ka "inženieru un skaņas ekspertu komanda strādā tā, lai klausītājs vienmēr būtu pirmajā vietā, lai tas uzlabotu skaņas un klausīšanās pieredzi". Pieredze neizbēgami maksā naudu, tamdēļ pircējiem jārēķinās, ka konkrēti šīs akustiskās sistēmas cena mūsu tirgū būs ap 500 eiro.

Santabarbarā, Kalifornijā bāzētais uzņēmums šobrīd ir viens no pasaules vadošajiem audio zīmoliem un pārstāvēts visos lielākajos tirgos. Kā jaunākajā ceturkšņa ziņojumā biržai novembra sākumā uzver "Sonos" izpilddirektors Patriks Spence, uzņēmuma produkti nostiprina savu vietu tirgos un mērķis ir arī jaunas produktu kategorijas, lai iegūtu vairāk no 96 miljardu ASV dolāru vērtā pasaules audio tirgus. Šā gada "Sonos" ieņēmumi sasnieguši 1,7 miljardu ASV dolāru (1,63 miljardi eiro), kas veido 2,1% pieaugumu salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Savukārt EBITDA peļņas rādītājs bijis 226,5 miljoni ASV dolāru (217,2 miljoni eiro).

"Tirgus tendences stabilizējas 4. ceturksnī un uzrāda labu reakciju uz mūsu jaunāko produktu "Sub Mini". Mēs paliksim disciplinēti, investējot nākamajā gadā, un veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu uzņēmuma finanšu veselību. Mana pārliecība par "Sonos" ilgtermiņa potenciālu nekad nav bijusi spēcīgāka. Tā kā "virpuļviesuļi" pazeminās, esmu pārliecināts, ka mēs atgriezīsimies pie divciparu ieņēmumu pieauguma," turpinājis Spence.

"Sonos" tehnoloģiju ierīces izmanto WiFi savienojumu, lai pārraidītu TV skaņu vai straumētu mūziku no vairāk nekā 100 straumēšanas pakalpojumu saraksta, tādiem kā "Spotify", "Amazon Music" vai "Apple Music", kā arī bezmaksas radio, podkāstu plašā tirgus. Kompānijas izstrādātā aplikācija darbojas gandrīz visās lielākajās mobilajās platformās un tā tehnoloģiju portfelis veidojas no vairāk nekā 2100 patentētām vienībām.

Uzņēmums akcentē, ka veids, kādā mūzika tiek atskaņota mājās, šobrīd pasaulē ir sācis mainīties. Lai gan "Sonos" ar savu produkciju Baltijas reģionā bijis pārstāvēts pēdējos četrus gadus, nu kompānijas stratēģija esot būtiski vairot savu klātbūtni, palielināt produkcijas apjomus un piedāvāt visu "Sonos" produktu portfeli, bet Latvijā - palielināt mazumtirgotāju skaitu, kuri piedāvājot "Sonos" tehnoloģijas.

Mēs esam iegājuši pārdomātākā straumēšanas laikmetā, kas par prioritāti izvirza kvalitāti salīdzinājumā ar kvantitāti, ar jaunajām platformām investējot izklaidē, kas priekšplānā nostāda augstākās kvalitātes skaņu – ziņojumā biržai par "Sub mini" norāda kompānija. Jaunākās izstrādātās iekārtas tehnoļoģijas "uzlabotā digitālo signālu apstrāde maksimāli palielina basa reakciju un atveido pilntoņu zemas frekvences", uzņēmuma mājas lapā akcentē kompānija, bet, kādas tad ir pirmās sajūtas mājas apstākļos?

Foto: Sonos Sub mini

Ja runājam par pašu produktu. "Sonos Sub mini" nosaukumā minētais "mini", manuprāt, ir krietni pārspīlēts, jo telpā vieta ir jārod turpat septiņus kilogramus smagai, pamatīgai cilindrveida ierīcei. Atšķirībā no citiem tirgū sastopamajiem zemfrekvences skaļruņiem, piemēram, "kvadrātiem", "Sub Mini" ir apaļas formas, kas ļauj tam organiski saplūst mājas interjerā, neaizņemot pārāk daudz vietas. Vienalga, iekārta novietota istabas stūrī vai uz plaukta pie sienas.

Iekārtas dizains saplūst un neuzbāzīgi iederas dažādos telpu noformējumos, tā nav jāslēpj aiz dīvāna, vai televizora.

Tās izskats ir neuzbāzīgs, bet vienlaikus – acis piesaistošs.

Foto: Sonos Sub mini



Droši var apgalvot, ka konkrētā skaņas pastiprinošā iekārta ir piemērota dažādas platības un mēbeļu piepildītības telpām. Ieslēgta, tās darbība ir jūtama uzreiz, skaņas vibrācijām un sekojošām atšķirībām piedodot pavisam citu – klātbūtnes sajūtu.

Vienlaikus pati ierīce nevibrē, nekustas, "nestaigā" pa istabu. Iekārtai darbojoties pašai nav nekādu vibrāciju un neviļus tā liek aizdomāties par svara un izmēra proporciju, jo liekas, ka šim skaņas efektu radošajam "verķim" jābūt daudz lielākam pēc tās skaņas jaudas, ko tas izdala.

Iekārtai ir tikai viena ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Tā strādā Wi-Fi tīklā un tās darbību ar elektrību nodrošina viens kabelis. Iekārtu var brīvi pārvietot no telpas uz citu telpu vai terasi, jo pieslēgta tīklam un instalēta kopējā skaņas iekārtu "virtenē", tā pērējās iekārtas atrod automātiski.

Iekārta tiek ražota divu veidu krāsās – balta un melna. Pēc pirmajām sajūtām, baltais dizains ir kopjams vieglāk, jo uz tā putekļi neizceļas tik ļoti. Līdzīgi kā ar automašīnām, kur baltās vienmēr ir "tīrākas" par melnajām. Tiesa, ja mājās ir mazi bērni, jārēķinās, ka "taukainie pirksti" itin labi rotās arī balto ierīci.

Ja mājsaimniecībā jau tiek lietoti "Sonos" produkti, tad iekārtas pieslēgšana mobilajai aplikācijai prasa dažas minūtes. Piedāvātā instalācijas darbību instrukcija jeb ceļvedis ir tik vienkāršs, ka neprasa kādas specifiskas prasmes vai papildu "guglēšanu".

Sabvūferis atrod un automātiski pievienojas citām "Sonos" ierīcēm, sinhronizējot kopēju skaņu plūsmas ķēdi. Piemēram, pievienots pie "Sonos One SL" tas piedodot jau pavisam citu skanējumu jebkurai no pasaules radio stacijai vai "Spotify" platformai.

Līdzīgi tas "sadzīvo" arī ar TV skaņas pastiprinātāju "Sonos Beam" – tā skanējuma spektrs ir plašs, no ikdienas fona ziņām, mājas viesībām vai bērnu filmas skatīšanos ar "kinoteātra sajūtu".

"Sub mini" iekārtu tehniski viedo divi pielāgotie skaļruņi cilindra viducī. To vibrācija rada dziļu, dinamisku, zemu basu skaņu, bez dūkoņas vai graboņas. Sajūtu līmenī, šāds skanējums liek vairāk iejusties un iegremdēties TV ainās vai dziesmu akordos.

Ja ikdienas skaņu patēriņā pamatā ir ziņas ar labi iestatītu diktora balsi, podkāsti vai arī audio grāmatas, "Sub mini" raisa drīzāk nepierastas, kā efektu raisošas sajūtas. Ja klausies mūziku, vai skaties filmu – dzīvokļa formātā īr iespējams gūt sajūtas, it kā tu atrastos pat kinoteātrī.

"Sonos" šo bezvadu zemfrekvences atskaņotāju izziņoja šā gada septembrī. Lietotājs var precīzi pielāgot "Sub Mini" skaņu ar "Trueplay" tehnoloģiju, kas nosaka un pielāgo skaļruņa skaņu, lai tā atstarotos no sienām un mēbelēm, puķupodiem, nodrošinot vislabāko iespējamo klausīšanos konkrētajā telpā.

"Sonos" pēdējos gados ieguvis arī virkni nozares apbalvojumu.

Piemēram, "Sonos Ray" ieguvis labākā skaņu paneļa balvu "GQ Home Awards 2022". "Sonos Roam" ieguvis labākās ārtelpu skaļruņa redakcijas izvēles balvu "Trusted Reviews Awards 2021", bet kompānijas izstrādātais SUB ir iekļauts Henrija Forda muzeja pastāvīgajā kolekcijā kā "IDEA 2013" kuratora izvēles balvas ieguvējs.