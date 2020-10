Brīdina par darbībām interneta veikalā 'proffit.lv', kas vilina ar zemām cenām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegādāties preces no interneta veikala "www.proffit.lv".

Pēdējo mēnešu laikā PTAC ir vērsies liels skaits patērētāju ar lūgumu pēc palīdzības situācijās, kad interneta veikals nepiegādā preces un ilgstoši neatmaksā par tām samaksāto naudu, informēja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Saņemot patērētāju lūgumus pēc palīdzības, PTAC ir secinājis, ka daudzi patērētāji, kuri ir iegādājušies preces interneta veikalā "www.proffit.lv", ir nonākuši līdzīgā situācijā. Sākotnēji pasūtītā prece netiek piegādāta mājaslapā solītajā termiņā. Tikai pēc saziņas ar komersantu patērētājs uzzina, ka piegāde kavēsies dažādu iemeslu dēļ, piemēram - piegādātāja problēmu dēļ, prece joprojām atrodas transfērā vai arī tā kavējas uz robežas. Kad pēc vairākkārtīgiem piegādes termiņa pagarinājumiem patērētājs vēlas atgūt par preci samaksāto naudu - tiek solīts atmaksāt naudu konkrētā laikā, bet termiņi tiek vairākkārtīgi pagarināti. Tikai pēc patērētāja vēršanās PTAC, komersants vairākos gadījumos ir veicis atmaksu par nepiegādāto preci.

Pieredze liecina, ka šo veikalu patērētāji izvēlējušies, jo preču cenas, salīdzinot ar citiem interneta veikaliem, bijušas krietni lētākas.

Kopumā PTAC ir saņemti 199 iesniegumi un 363 konsultāciju pieprasījumi par SIA "Kasija" darbībām. Taču šajā internetveikalā darbojas arī SIA "MULTI-Services", kura strādā tikai ar juridiskām personām un sadarbības partneriem, lai gan no saņemtajām sūdzībām ir secināms, ka SIA "MULTI-Services" apkalpo arī privātpersonas. Līdz ar to ir saņemti 30 iesniegumi un sniegtas 20 konsultācijas patērētājiem arī par šo uzņēmumu. Ņemot vērā, ka SIA "MULTI-Services" darbojas arī interneta veikalā "www.maksimum.lv", PTAC aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegādāties preces šajā interneta veikalā.

Šobrīd PTAC turpina saziņu ar SIA "Kasija", lai izvērtētu konkrēto situāciju un nepieciešamības gadījumā veiktu uzraudzības darbības.

Lai pasargātu patērētājus no vēlmes par izdevīgākām cenām iegādāties preces no interneta veikala "www.proffit.lv", pēc PTAC aicinājuma "www.kurpirkt.lv", "www.gudriem.lv" un "www.salidzini.lv" ir izslēguši šo interneta veikalu no salīdzināšanas portāliem. Tāpat PTAC aicina pirms preču iegādes jebkurā interneta veikalā uzzināt citu patērētāju pieredzi dažādos atsauksmju portālos, kā arī pārliecināties, ka konkrētais komersants nav ievietots PTAC Melnajā sarakstā vai Aizdomīgo vietņu sarakstā.