Darbam tehnoloģiju nozarē cer piesaistīt teju 6000 sieviešu

Biedrības "Riga TechGirls" organizētajām bezmaksas apmācībām "Iepazīsti tehnoloģijas" šogad pieteicies rekordliels dalībnieču skaits – teju 6000 sieviešu, kuras līdz šī gada oktobrim vairāk nekā 50 IT jomā strādājošu lektoru vadībā apgūs digitālās prasmes. Biedrība tādējādi cer arī turpmāk veicināt sieviešu interesi strādāt strauji augošajā tehnoloģiju nozarē.

"Tas, ka šogad apmācībām esam saņēmušas rekordlielu pieteikumu skaitu, apliecina to, ka ejam pareizajā virzienā. Sievietes ir gatavas apgūt un arī vēlas apgūt digitālās prasmes, kas ne vien uzlabos viņu zināšanas tehnoloģijās, bet arī veicinās viņu interesi strādāt strauji augošajā tehnoloģiju nozarē, tādējādi laužot sabiedrībā joprojām valdošos stereotipus un pārliecinoši piesakot sevi uz tehnoloģiju skatuves," norāda biedrības "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

Šogad apmācībām kopā pieteikušās 5806 dalībnieces, no kurām lielākā daļa (45%) ir vecumā no 26 līdz 36 gadiem, 34% – vecumā no 36 līdz 45 gadiem, bet 10% – vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 9% apmācībām pieteikušos sieviešu ir vecumā no 45 līdz 56 gadiem, bet 2% – vecākas par 56 gadiem. Lai arī apmācībām lielākoties pieteikušās sievietes no Latvijas (94%), vienlaikus manāmas dalībnieces arī no citām valstīm – Lielbritānijas, Vācijas, Norvēģijas, Igaunijas, Portugāles, Kipras, Čīles, Maltas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem u. c. Arī šogad Latvijā visaktīvākās izrādījušās rīdzinieces (72%), taču apmācībās piedalīsies sievietes arī no Liepājas, Jelgavas, Valmieras, Jūrmalas, Ogres, Ventspils, Siguldas, Cēsīm, Rēzeknes u. c.

Pagājušajā gadā biedrības "Riga TechGirls" organizētajām bezmaksas apmācībām Iepazīsti tehnoloģijas pieteicās vairāk nekā 3700 dalībnieču. Programmu absolvēja 1500 dalībnieces. Sekmīgi apgūstot apmācības, dalībnieces saņem sertifikātu. Absolventēm pēc tam ir iespēja pieteikties arī mentoringa programmai, kurā pieredzējuši nozares eksperti palīdz saprast, kā šīs zināšanas turpināt attīstīt un pielietot.

Apmācības Iepazīsti tehnoloģijas šogad norisinās otro gadu. Tās organizē biedrība "Riga TechGirls" sadarbībā ar Lietuvas organizāciju "Women Go Tech". Programmas galvenais partneris ir "Google.org" un tehnoloģiju un izklaides pakalpojumu uzņēmums SIA "Tet", kas arī aktīvi iesaistās programmā ar savu lektoru dalību.

"Ar prieku atbalstām šo iniciatīvu un vēlamies iedrošināt sievietes vairāk pievērsties IT un tehnoloģiju nozarei, kas ir daudz radošāka un daudzveidīgāka, nekā sākotnēji varētu šķist. Šobrīd "Tet" grupā 41% strādājošo ir sievietes, "Tet" Tehnoloģiju dienestā – 23%. Ceram, ka pēc šī projekta dāmu īpatsvars mūsu tehnoloģiju komandā tikai palielināsies, jo ar prieku gaidām jaunas, drosmīgas un neatlaidīgas kolēģes," akcentē "Tet" galvenais tehnoloģiju direktors Dmitrijs Ņikitins.

Apmācības "Iepazīsti tehnoloģijas" norisinās tiešsaistē – ar lekcijām un semināriem pāris stundu garumā divas reizes nedēļā. Apmācības notiek latviešu valodā, un to laikā vairāk nekā 50 IT jomā strādājošu lektoru sniedz zināšanas mūsdienu aktuālajās tehnoloģijās, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes un interesi strādāt strauji augošajā tehnoloģiju nozarē. Lekcijas un seminārus dalībniecēm ir iespēja noskatīties sev vēlamā laikā arī ierakstā.

Apmācības atbalsta arī IT uzņēmums "Cognizant", "Prezi" un "Rimi".