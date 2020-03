Darbs un mācības no mājām: 11 padomi efektīvākai interneta izmantošanai

Līdz ar kraso vīrusa "Covid-19" uzliesmojumu visā pasaulē, arī Latvijā, saudzējot savu un citu veselību, daudzos uzņēmumos priekšroka tiek dota darbam un mācībām attālināti – ar interneta starpniecību.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Tiesa, brīdī, kad desmitiem tūkstošu darbinieku vienlaikus savu mācību vai darba vai dzīvi ir pilnībā pārnesuši no izglītības iestādēm un birojiem, kas aprīkoti ar jaudīgu internetu, uz saviem mājokļiem, rodas jautājums – kā efektīvāk izmantot mājās un viedtālrunī pieejamo internetu un saglabāt tā maksimālu veiktspēju?

Satiksmes ministrija kopā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) un Latvijas Mobilo Telefonu (LMT) ir sagatavojusi vienpadsmit padomus, kas palīdzēs samazināt nelietderīgu datu lietojuma apjomu, tādējādi ļaujot uzlabot datu pārraides ātrumu.

Izvērtē, vai nepieciešams videozvans.

Ja pēc videozvana nav absolūtas nepieciešamības, labākai zvana kvalitātei vari izvēlēties audio zvanus – tā varēsi justies drošāk, ka citas darbības vai tīkla noslogojums neietekmēs tavas sarunas kvalitāti.

Izslēdz atrašanās vietas noteikšanas lietotnes savā datorā un viedtālrunī

Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi patērē gana daudz interneta, jo darbojas bez mitas tavā tālrunī un datorā, kamēr tu dari citas lietas. Visbiežāk atrašanās vietai seko līdzi tādas lietotnes kā Whatsapp, Google Maps, Waze, Facebook un citas. Tādēļ dodies uz savas ierīces iestatījumiem, izpēti, kuras lietotnes seko līdzi tavai atrašanās vietai, un atspējo tās, vai arī atļauj piekļūt savai atrašanās vietai tikai, kad lieto konkrēto lietotni – tā samazināsi tīkla noslodzi.

Maini e-pastu sūtīšanas paradumus

E-pastu apmaiņa, strādājot attālināti, nenoliedzami ir ļoti svarīga un neatņemama darba sastāvdaļa. Tajā pašā laikā lielu datņu pārsūtīšana ar e-pasta starpniecību ir viena no darbībām, kas noslogo datu pārraides tīklu. Lai darbs ritētu raiti un bez aizķeršanās, iesakām apjomīgas datnes nesūtīt e-pastā, bet izmantot kādu no datņu glabāšanas un sinhronizācijas pakalpojumiem, piemēram, Google Drive, augšupielādējot to vienreiz un ļaujot tam piekļūt neierobežotam cilvēku skaitam. Šāds risinājums arī aiztaupīs neskaitāmu e-pastu apmaiņu, ja, piemēram, dokumentā nepieciešami labojumi, jo sniedz ikvienam iesaistītajam iespēju operatīvi tos veikt dokumentā tiešsaistē.

Iestati zemāku straumēto video kvalitāti

Video straumēšana Youtube ir viens no lielākajiem datu patēriņa cēloņiem. Tādēļ, ja vēlies, lai, piemēram, darba dokumentu augšupielāde noritētu raitāk, kamēr fonā skaties video Youtube, samazini video atskaņošanas kvalitāti no Ultra-HD vai HD uz nedaudz zemāku. Neliela kvalitātes samazināšana ar neapbruņotu aci nebūs pamanāma, bet būtiski uzlabos datu pārraides ātrumu. Tāpat, ja esi ieradis, rosoties mājās, fonā skatīties kādu seriālu vai filmu satura straumēšanas vietnēs Netflix, Amazon Prime u. tml., uz laiku atsakies no šī paraduma, jo tas būtiski samazina datu pārraides ātrumu tavā mājoklī. Ja tomēr bez tā nevari iztikt, samazini straumēšanas kvalitāti – tā vietā, lai izvēlētos skatīt 4K kvalitātes video, samazini video atskaņošanas kvalitāti uz Ultra-HD vai HD.

Izdzēs nevajadzīgās lietotnes

Neaizmirsti arī pārskatīt savā viedierīcē esošo lietotņu sarakstu. Nav noslēpums, ka katra lietotne patērē dažādu datu apjomu un, iespējams, lietotnes, kuras izmanto gaužām reti, izmanto lielāku datu apjomu, nekā esi domājis. Nevajadzīgo lietotņu izdzēšana ļaus ne tikai atbrīvot vietu tavā viedierīcē, bet arī samazināt izmantoto datu un baterijas patēriņa apjomu, paātrinot viedierīces darbību.

Izslēdz vai "iemidzini" ierīces, kuras neizmanto

Nereti pat neievērojam, cik daudz ierīču mājoklī ir pieslēgtas internetam un darbojas pat tad, kad tās neizmantojam. Pārskati savā rīcībā esošo tehnoloģiju arsenālu un, ja iespējams, uz laiku izslēdz tās, bez kurām var iztikt. Tāpat neatstāj fonā uz ilgāku laiku darbojamies televizoru u. tml. – izslēdz vai iestati powersave off uz, piemēram, 1 stundu. Arī pārējās ierīces, tostarp datoru, brīžos, kad to neizmanto, izslēdz vai "iemidzini" (ja vien tas nepilda servera funkciju). Tas ļaus uzlabot datu pārraides veiktspēju.

Ja nepieciešams – lejupielādē datnes vakara stundās

Ja nepieciešams lejupielādēt liela izmēra datnes, bet tas nav nekas steidzams, eksperti iesaka izmantot vēlākas vakara stundas, kad iestājies nakts miers un tīkla noslogojums ir samērā mazs. Tad šis process nekādā veidā netraucēs ne tavam datu pārraides ātrumam, ne citiem. Kamēr tu atpūtīsies, datu pārraide strādās.

Mājaslapu vietā izmanto mobilās lietotnes

Ja ikdienā aktualitātēm pasaulē mēdz sekot līdzi, apmeklējot dažādas mājaslapas pārlūkprogrammā, pārliecinies, vai konkrētais ziņu portāls nepiedāvā mobilo lietotni. Divdesmit vienlaikus atvērtas cilnes un logi būtiski samazina tīkla ātrdarbību. Tādēļ, ja iespējams, priekšroku dod lietotnēm – tās piedāvā ne tikai populārākie ziņu portāli (piem., BBC News, CNN, The New York Times, Delfi, Tvnet), bet arī lielākie interneta veikali, pakalpojumu sniedzēji un sociālo tīklu platformas.

Aizver nevajadzīgās lietotnes un pārlūkprogrammu cilnes

Atstājot fonā darbojamies dažādas lietotnes, kā arī neaizverot nevajadzīgās interneta pārlūkprogrammas cilnes, tu lieki noslogo savu viedierīci, un tas var samazināt interneta ātruma un darbības kvalitāti. Ņem vērā, ka daļa viedtālruņu piedāvā iespēju automātiski pēc konkrēta laika aizvērt atvērtās lietotnes un pārlūkprogrammas cilnes, tādēļ noteikti noskaidro, vai tavs viedtālrunis piedāvā šādu funkcionalitāti.

Iestati mobilo datu lietošanas limitus

Ikvienā viedtālrunī ir iespējams sekot līdzi mobilo datu lietošanas apjomiem, kā arī iestatīt paziņojumus, kas tiks sūtīti uz viedtālruni, kolīdz mobilo datu apjoms tuvosies tevis norādītajam datu limitam. Šādā veidā varēsi ne tikai iepazīt savus datu lietošanas paradumus un uzzināt, kuras lietotnes visvairāk patērē datus, bet arī ierobežot nelietderīgu datu patēriņu.

Dalies ierīcēs ar tuvajiem

Ne vienā vien ģimenē ikdienā vērojama situācija, ka vairāki ģimenes locekļi vienlaicīgi izmanto katrs savu viedierīci. Ja šāda aina ir ierasta arī tavā mājoklī, padomā, vai ir iespējams apvienot visu intereses un vajadzības. Varbūt visi kopā varat izmantot vienu ierīci, piemēram, skatīties filmu nevis katrs savā viedierīcē, bet gan pa televizoru? Šāds solis ne tikai samazinās tīkla noslodzi, bet arī izvērtīsies par jauku kopā būšanu ar mīļajiem.

Visbeidzot, Satiksmes ministrija atgādina, ka šībrīža situācijā, kad Latvijā būtiski pieaudzis interneta patēriņš un datu pārraides tīklu noslodze, tā darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ikvienam jāpārskata savi interneta lietošanas ikdienas paradumi. Šobrīd datu pārraides tīkla veiktspēja ir vitāli svarīga valstij nozīmīgu procesu organizēšanā, tādēļ Satiksmes ministrija un LVRTC, LMT eksperti aicina lietot internetu sociāli atbildīgi, atceroties, ka tas šobrīd ir galvenais darba un mācību instruments simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju.