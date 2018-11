'Delfi' skatuvei 'DFF' pievienojas ‘Cannes Lion' radošās izcilības vadītāja

Piektdien, 30. novembrī, Latvijā vadošā ziņu portāla “Delfi” skatuves programmu “Digital Freedom Festival” ietvaros papildinās festivāla “Cannes Lions” radošās izcilības vadītāja Fiorenca Plinio (Fiorenza Plinio), kura “DELFI media LAB” apmeklētājiem stāstīs par to, kā mazināt plaisu starp cilvēku un tehnoloģijām.

Neticami spēcīgās tehnoloģijas paplašina cilvēka pieredzi caur virtuālo realitāti, paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu, blokķēdi un mašīnmācīšanos. Bet kā tehnoloģiju uzņēmumi, tirgotāji un radošās aģentūras sadarbojas, lai mazinātu plaisu starp tehnoloģijām un cilvēku?

Savā runā "DELFI media LAB" Fiorenca Plinio iepazīstinās ar tehnoloģijām, kas var sniegt vēl nebijušas iespējas cilvēka un mašīnas spēku apvienošanai kopradē. Viņa ieskicēs vairākus "Cannes Lions" uzvarētāju piemērus, kas apliecina, ka cilvēka kreativitāte savienojumā ar tehnoloģijām var ietekmēt un mainīt sabiedrību un dzīves. Viņa arī analizēs digitālās labklājības konceptu un to, ko patiesībā nozīmē veselīga tehnoloģiju izmantošana.

Kā "Cannes Lions" radošās izcilības vadītāja, Itālijā dzimusī Fiorenca Plinio nenogurstoši meklē jaunus risinājumus un biznesa sadarbības koncepcijas. Fiorenca ir atbildīga par radošās izcilības pilnveidošanu visos uzņēmuma produktos, kā arī par jaunu izaugsmes iespēju radīšanu un sadarbību ar radošo sabiedrību un plašākām organizācijām. Viņa arī bieži uzstājas, stāstot par radošumu un kreatīvu vadību komunikāciju industrijā.

Fiorenca ir ieviesusi "PR Lions" balvas ar mērķi izcelt radošākās un veiksmīgākās sabiedrisko attiecību kampaņas. Tāpat viņa ieviesusi "Mobile Lions" balvas un turpina darbu pie "Cannes Lions" balvu attīstības, paplašinot radošās izcilības festivāla nozīmību industrijā. Fiorenca ir bijusi ziņu aģentūras "ANSA Paris" redaktore, un viņas kontā ir arī vairākas starptautiskas publikācijas.

Jau vēstīts, ka piektdien, 30. novembrī, uz "DELFI media LAB" skatuves "Digital Freedom Festival" ietvaros "Delfi" kopā ar žurnālistiem un dažādiem ekspertiem ielūkosies tehnoloģiju, informācijas un zināšanu mijiedarbības nākotnē, visas dienas garumā piedāvājot aizraujošas runas un diskusijas par aktualitātēm mediju un reklāmas industrijā.

"DELFI media LAB" lekcijas papildinās diskusijas, kurās kopā ar dažādu jomu ekspertiem ieskicēsim scenārijus un meklēsim risinājumus tādiem mediju jomas izaicinājumiem kā cīņa par cilvēku laiku un uzmanību, izmaiņas cilvēku domāšanā un informācijas uztverē, reklāmas nākotne un mediju loma tajā un citiem.

Detalizēta "Digital Freedom Festival" un "DELFI media LAB" programma pieejama šeit, bet plašāku informāciju par "Delfi" skatuvi un tā dalībniekiem var atrast šeit.

"Digital Freedom Festival" šogad norisināsies 30. novembrī un 1. decembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā un pulcēs vairāk nekā 1500 jaunuzņēmējus, investorus, korporāciju pārstāvjus un politikas veidotājus no visas pasaules. Šogad tehnoloģiju pasākuma galvenā tēma būs veltīta cilvēks-mašīna tematikai. Vairāk informācijas par "Digital Freedom Festival" meklē šeit.

Piektdien, 30. novembrī, no pulksten 10 portālā "Delfi" būs iespēja skatīties video tiešraidi no "Digital Freedom Festival" atklāšanas, bet vēlāk visas dienas garumā "Delfi" piedāvās video tiešraidi no "DELFI media LAB" skatuves. Visas video tiešraides būs angļu valodā.