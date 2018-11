DFF varēs vērot tiešraidē 'Shortcut', bet 'Delfi Media Lab' saturu - portālā 'Delfi'

Ar "Lattelecom" atbalstu tehnoloģiju, startup, politikas un dzīvesstila festivāla "Digital Freedom Festival" pirmās dienas centrālās skatuves tiešraidi varēs vērot "Shortcut.lv" un lietotnē "Shortcut", savukārt tiešraide no festivāla satura partnera "Delfi" skatuves "Delfi media LAB" būs vērojama portālā "Delfi".

Festivāls notiks no 30. novembra līdz 1. decembrim un uz piecām skatuvēm pulcēs vairāk nekā 100 konferences runātāju un 1500 dalībnieku no visas pasaules.

30. novembrī diskusijas par digitālo nākotni notiks uz piecām skatuvēm. Uz galvenās – "Nākotnes skatuves" – apspriedīs tehnoloģiju ietekmi uz politiskajiem procesiem un veselības jomu, diskutēs par mākslīgo intelektu un aizspriedumiem, mūsdienīgu pilsētu dizaina veidošanu u.c. tēmām. Runātāju vidū būs mākslīgā intelekta pētniece un inženiere Hanana Salama no Francijas, lielpilsētu dizainers un humānākas urbānās vides radītājs Mīkaels Kolvils-Andersens no Dānijas, pasaulē lielākās ģenētikas datu glabāšanas un apmaiņas platformas pārstāvis Henrī Iness no ASV un daudzi citi.

Uz "Digital Freedom Festival" satura partnera "Delfi Media LAB" skatuves diskutēs par cilvēka inteliģenci, reklāmas un parakstīšanās (subscription) nākotni, tehnoloģiju ietekmi uz žurnālistiku u.c. Runātāju vidū būs Nacionālā Maskavas sabiedriskā radio korespondents Lusians Kims no ASV, tehnoloģiju korespondents žurnālā "The Economist" Hals Hodsons no Lielbritānijas, portāla "Delfi" īpašnieka – mediju grupas "Express Grupp" – padomes loceklis un lielākais akcionārs Hanss Luiks no Igaunijas un citi.

Uz korporatīvo inovāciju skatuves diskutēs par mākslīgā intelekta pienesumu biznesa attīstībā, mašīnmācīšanos un virtuālajiem asistentiem, blokķēdēm korporatīvajā biznesā. Sadarbībā ar "Swedbank" notiks diskusija par atvērtās sadarbības platformas jeb "Open Banking" iespējām un atvērto standartu API.

"PNB Investor Lounge" sadarbībā ar "PNB Banka" notiks Investoru diena, kuras ietvaros norisināsies četri startup pitch konkursi ar pasaulē vadošiem akceleratoriem "500 Startups" un "Rockstart", kā arī "EIT Climate-KIC akceleratora", LU studentu Biznesa inkubatora rīkotie konkursi. Investoru dienas noslēgumā notiks "ātrie randiņi" ar investoriem.

Savukārt dzīvesstila skatuve piedāvās zināšanas par apzinātību un meditāciju, ceļošanas tehnoloģijām u.c. dzīvesstila un personiskās pilnveidošanās tēmām.

""Digital Freedom Festival" būs pirmā tehnoloģiju konference jaunajā Latvijas simtgadē, tāpēc vēlamies uzdāvināt īpaši vērienīgu pasākumu. Nākotni kontrolēs tie, kas kontrolē tehnoloģijas. Tādēļ vedam uz Rīgu pasaules līmeņa zināšanas un kontaktus, lai stiprinātu savu vietu digitālajā revolūcijā. Novēlam Latvijai kļūt par reģiona līderi tehnoloģiju inovāciju jomā un pārsteigt pasauli," uzsver "Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

1. decembrī pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs par kriprotovalūtām, nākotnes darba vidi, emocionālo inteliģenci u.c. aktuālām tēmām. Tās vadīs pasaules līmeņa speciālisti. Sadarbībā ar "Biohacking.lv" no 1.-2. decembrim interesentiem būs iespēja piedalīties ekskluzīvā 24 stundu "biohacking retrītā", lai piedzīvotu unikālu prāta, ķermeņa un sociālās mijiedarbības pieredzi, iemācītos metodes pašsajūtas uzlabošanai, ko izmanto pasaules produktīvākie un ietekmīgākie cilvēki.