Dibināta sieviešu un tehnoloģiju organizācija 'She can do IT'

Dibināta organizācija "She can do IT", lai veicinātu izpratni sabiedrībā par sievietēm un tehnoloģijām, informēja biedrības pārstāvji.

"She can do IT" dibinājušas 11 informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumos strādājošas sievietes, kuras visas iepriekš strādājušās citās nozarēs.

Organizācijai "She can do IT" jebkura sieviete ir aicināta pievienoties jau tad, kad ideja par darbu IT nozarē vai IT kā hobiju vēl tikai "virmo gaisā". Organizācijas dalībnieces iepazīstinās ar iespējām, palīdzēs saprast intereses un attiecīgi palīdzēs ar atbilstošāko apmācību izvēli. Ja būs nepieciešams, mentora atbalsts būs pieejams arī apmācību laikā un vēl pēc tam, meklējot darbu.

Jebkura interesente ir aicināta reģistrēties kopienā organizācijas "She can do IT" mājaslapā un aizpildīt anketu, norādot gan savas intereses IT jomā, gan daloties ar saviem priekšstatiem un atklājot, kāds atbalsts būtu nepieciešams.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka biedrība reģistrēta šogad 18. jūlijā.

Organizācijas mērķi ir nodrošināt iespējas cilvēkiem, īpaši meitenēm un sievietēm, attīstīt prasmes un kompetences informācijas tehnoloģiju jomā, veidot informācijas un resursu bāzi, kas atbalsta sieviešu profesionālo izaugsmi IT nozarē, kā arī veidot partnerības ar citām organizācijām un iestādēm Latvijā un Eiropā, lai veicinātu sieviešu iesaistīšanos un aktīvu dalību dažādās informāciju tehnoloģiju jomās.

Tāpat organizācijas mērķi ir īstenot pasākumus un projektus, lai iedrošinātu iedzīvotājus izvēlēties karjeru tehnoloģiju nozarē, īpaši palielinot sieviešu skaitu IT uzņēmumos un organizācijās, veidot iekļaujošu vidi, kurā sievietes jūtas atbalstītas un novērtētas IT nozarē, palielināt sabiedrības informētību par sieviešu sasniegumiem un iespējām tehnoloģiju nozarē, kā arī līdzdarboties informācijas tehnoloģiju jomas attīstībā un popularizēšanā nacionālā un reģionālā līmenī, nodrošinot jomas interešu aizstāvību, veikt konsultācijas un izglītojošu pasākumu rīkošanu un koordinēšana.