'Digital Freedom Festival' galvenie runātāji: nākotnes tehnoloģijas arvien vairāk pārvērtīsies par varas formu

"Digital Freedom Festival" galvenie runātāji apskatīja tehnoloģiju lomu un to ietekmi uz nākotnes sabiedrību. Festivāla centrālā jeb Nākotnes skatuve – tika nosaukta par godu šī gada festivāla galvenajai tēmai ''Cilvēks un mašīna''.

Festivālu atklāja Džeimijs Saskainds (Jamie Susskind), grāmatas "Nākotnes politika" autors, ieskicējot, kā digitālās tehnoloģijas pārveido politiku, demokrātiju un sabiedrību. Viņš norādīja, ka mūsu civilizācija virzās uz "digitālo dzīvo pasauli", kas ir vēl viena nozīmīga transformācija, līdzvērtīga tai, kas noveda pie industriālās revolūcijas. Vairākas jomas, kurās tas izpaužas, ir mākslīgais intelekts, paaugstinātas spējas sistēmas un lielāks datu apjoms mums apkārt.

Saskainds norādīja, ka nākotnes tehnoloģijas neizskatīsies kā pele, tastatūra vai ekrāns. Tā vietā tehnoloģijas būs mums visapkārt un pat mūsos. Viņš uzsvēra, ka tehnoloģijas arvien vairāk pārvērtīsies par varas formu un tie, kas radīs programmatūru, diktēs noteikumus un iegūs arvien vairāk varas.

"Šī brīža pasauli ir iespējams salīdzināt ar durvīm, uz kurām ir uzraksts ''Ienākt aizliegts''. Taču nākotnes pasaule izskatīsies pēc durvīm, kas ir aizslēgtas, jo tieši tehnoloģijas būs tās, kas arvien vairāk apgrūtinās noteikumu pārkāpšanu un sīko noziegumu izdarīšanu, piemēram, ātruma ierobežojuma pārsniegšanu vai filmu nelikumīgu straumēšanu," norādīja Saskainds.

Hals Hodsons (Hal Hodson), ''The Economist'' korespondents, šajā diskusijā Suskaindam jautāja, vai digitālo pasauli iespējams uzskatīt par nošķirtu vidi, kā piemēram, debesis un zeme. Viņš atbildēja, ka šobrīd ir iespējams iziet no kibertelpas vienkārši izrakstoties, taču nākotnes digitālajā pasaulē būs ļoti maza nošķirtība starp to, kur tehnoloģijas sākas un beidzas.

Gabriele Zedlmeiere (Gabriele Zedlmayer), sociālā inovatore un "UniCredit" sieviešu padomes priekšsēdētāja, savā prezentācijā norādīja, ka mūsdienu uzņēmējdarbības vidē valda nevienlīdzība, jo "baltie" vīrieši joprojām dominē arī salīdzinoši jaunās tehnoloģiju nozarēs, kā mākslīgais intelekts.

"Tā kā datu apjoms katru dienu divkāršojas, dzīve un darbs mainās eksponenciāli un bizness tā ierastajās formās izmirst. Mums ir jāiemācās pielāgoties jaunajai situācijai," viņa norādīja.

Zedlmeiere aicināja veidot daudzveidīgu kontaktu tīklu sev apkārt, nevis uzturēties tikai starp līdzīgi domājošiem. Savu prezentāciju viņa pabeidza, aicinot visus pāriet no noteikumu zināšanas pie to izstrādes.

Savukārt veiksmīga jaunuzņēmuma dibinātājs, "Shivom" izpilddirektors Henrijs Iness (Henry Ines), kurš pēta, kā progresīvās tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot veselības un medicīnas jomu, uzsvēra, ka mūsu sensitīvo datu īpašumtiesības ir ļoti problemātisks aspekts. Viņa jaunuzņēmums "Shivcom" ir ar blokķēžu tehnoloģiju saistīta platforma drošai ģenētisko datu glabāšanai un koplietošanai, kas spēj pārveidot veselības aprūpes ekosistēmu.

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 30. novembrim līdz 1. decembrim Rīgā pulcējas tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un iedvesmojoši runātāji no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

2017. gadā "Digital Freedom Festival" apmeklēja 1300 tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un studenti no 36 valstīm. Konferences tiešraidei bija vairāk nekā 9000 skatījumu.