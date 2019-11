'Digital Freedom Festival' izsludina savu programmu

Vērienīgais tehnoloģiju, startup, politikas un dzīvesstila festivāls Digital Freedom Festival, kas no 14.-15. novembrim Rīgā pulcēs vairāk nekā 1500 tehnoloģiju un startup uzņēmējus, ekspertus, politikas veidotājus, investorus, žurnālistus un studentus, izsludina oficiālo programmu.

Divu dienu laikā vairāk nekā 110 runātāji no visas pasaules dalīsies ar iedvesmas stāstiem un zināšanām - kā uzņēmējiem, sabiedrībai un politiķiem labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

14. novembrī festivāla jaunums - "Digital Freedom Festival" Kopienas diena, kad sadarbībā ar festivāla partneriem un ekosistēmas dalībniekiem dažādās vietās Rīgā notiks praktiski semināri, meistarklases, personiskās izaugsmes kursi, startup konkursu atlases kārtas u.c. pasākumi. Savukārt 15. novembrī - Konferences dienā - Hanzas Peronā uz četrām skatuvēm norisināsies diskusijas par cilvēku un tā lomu tehnoloģiju laikmetā, mediju attīstību, nākotnes ekonomiku, zaļajām tehnoloģijām, dzīvesstilu un citām aktualitātēm.

"Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa stāsta: "Arī šogad vedam uz Rīgu pasaules līmeņa zināšanas, lai iedvesmotos, mācītos un veidotu tālejošus sadarbības un biznesa kontaktus. Sākot no personiskās izaugsmes un produktivitātes tēmām, beidzot par mākslīgo intelektu, viedajām pilsētām un mobilitāti, korporatīvajām inovācijām, startup konkursiem un augsta līmeņa diskusijām par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pirms Staro Rīga festivāla un 18. novembra svinībām Rīga kļūs arī par starptautisku digitālo tehnoloģiju "smadzeņu centru". Šogad fokusā - ilgtspējīgas attīstības mērķi, aicinot ikvienu izvērtēt savu personisko atbildību par to, kā nākotnē dzīvosim. Solidarizējoties ar personiskās atbildības un izvēles filosofiju - esam pirmā konference Latvijā, kas izziņojusi zero-waste apņemšanos. Tāpat veicināsim dzimumu līdztiesību un 50% sieviešu aktīvu līdzdalību uz Digital Freedom Festival skatuvēm."

"Digital Freedom Festival" Kopienas dienas ietvaros Berga bazārā notiks Līderības akadēmija, sniedzot praktiskas un iedvesmojošas zināšanas ceļā uz izcilību. Festivāla VIP biļešu īpašnieki varēs apmeklēt inovāciju vadītāja, prestižā sarunu šova "TED Talks" runātāja Karla Onorē meistarklasi "Dzīve pareizajā ātrumā. Digitālais laikmets" un korporatīvo inovāciju stratēģijas konsultanta Arta Cicena vadīto Korporatīvo inovāciju meistarklasi.

"Swedbank koprades telpā DoBe notiks 500Startups, Rockstart un Latvijas valsts meži startup konkursu priekšatlases kārtas.

Savukārt Norden birojā norisināsies Hack-Academy, kurā grāmatas "The Laws of Brand Storytelling" līdzautore Džesika Džoglio dalīsies ieteikumos, kā izveidot veiksmīgu zīmola stāstniecības stratēģiju, talantu meklētāja Jekaterina Jacemeneva un komunikāciju stratēģe Džūlija Belkina - FindaNode līdzdibinātājas - dalīsies padomos, kā izdzīvot mainīgajos personāla atlases džungļos, bet personāla vadības speciāliste Diāna Stankevica stāstīs, kā uzlabot komandas sniegumu. Savukārt darba vides stratēģijas konsultants Oļegs Ņikitins runās par to, kā darba vide ietekmē darba efektivitāti un kā to var izmantot stratēģiski, uzlabojot darbinieku motivāciju.

Personiskās attīstības akadēmijā Birojnīcā festivāla ilggadējais viesis - mūks Džons - vadīs meistarklasi par to, kā sabalansēt steidzīgu dzīvesveidu ar meditācijas metodes palīdzību, produktivitātes speciālists Stojans Jankovs dalīsies ar labākajām stratēģijām un sniegs padomus, kā izveidot un vadīt efektīvas mentoringa grupas, kurās dalībnieki viens otram sniedz padomus un palīdz atrisināt problēmas. Līderības, uzvedības zinātnes konsultante Satu Almana vadīs meistarklasi par miega un stresa vadību, bet garīgās veselības "sludinātājs" Stjuarts Rodžers (Stewart Rogers) stāstīs kā paātrināt darba procesu, uzlabot koncentrēšanos un izmantot garīgo vingrošanu, lai paātrinātu katru darba aspektu.

Konferences dienā uz galvenās - Nākotnes skatuves - spoži starptautiski un vietējie runātāji diskutēs par tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, medijiem, biznesu un vidi, indivīda lomu un ietekmi uz globāliem procesiem. Uzstāsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, ANO Starptautiskās telekomunikāciju savienības Telekomunikāciju attīstības biroja direktore Dorīna Bogdana-Martina (Doreen Bogdan-Martin), blokķēžu arhitekte Sadžida Zouari, Nīderlandes viedās pārvietošanās eksperti u.c. starptautiski runātāji.

Uz "Digital Freedom Festival" satura partnera "Delfi Media LAB" skatuves tiks analizētas šobrīd aktuālās mediju tendences jauniešu sasniegšanai, satura pielāgošana mobilajai videi, podkāstu satura aktualitātes un citi jautājumi. Uzstāsies slovāku žurnālists, podkāstu producents Dāvids Tvrdons, Tonija Blēra institūta Tehnoloģiju un sabiedrības daļas vadītājs Makss Bevertons-Palmers, "Google Mobile" lietotāju pieredzes speciālists Konors Makgans u.c.

Investoru dienas ietvaros uz Innovation bazaar skatuves sadarbībā ar "GreenTech" bloka partneriem Latvijas valsts meži GEO un Climate KIC, viedās pārvietošanās partneri Nīderlandes vēstniecību un pasaulē vadošajiem akceleratorien 500 Startups un Rockstart skatuves notiks startup konkursi, investoru prezentācijas un ātrie randiņi ar investoriem. Diskusijā Banka 4.0.: Banka visur un mobilie pakalpojumi vispirms bankas "Citadele" eksperti un pieaicinātie speciālisti diskutēs par to, kā tehnoloģijas maina banku pakalpojumus, kļūstot pieejamas vienmēr un visur. Bet sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, eksperti un zinātnieki diskutēs par zinātnes un inovāciju sinerģiju un Latvijas konkurētspēju globālā kontekstā.

Savukārt uz Brīvības skatuves diskutēs par dzīvesstilu digitālajā laikmetā - mūziku, ilgtspējīgu attīstību un sadarbībā ar festivāla "nulles atkritumu" vēstnieku ECO Baltia notiks diskusija par tehnoloģiju nozīmi bezatkritumu kustības populraizēšanā un dzīvesveida maiņu.

Digital Freedom Festival programma pieejama šeit.