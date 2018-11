'Digital Freedom Festival' programmas jaunumi – Investoru diena, meistarklases un 24 stundu biohakinga kūre

Vērienīgais tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls "Digital Freedom Festival", kas no 30. novembrim līdz 1. decembrim notiks Rīgas Latviešu biedrības namā un pulcēs vairāk nekā 1500 dalībnieku no visas pasaules, izsludina oficiālo programmu. Šī gada jaunumi – Investoru diena, "Digital Freedom Festival" "Campus" meistarklases un 24 stundu biohakinga kūre.

"Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa: ""Digital Freedom Festival" būs pirmā tehnoloģiju konference jaunajā Latvijas simtgadē, tāpēc vēlamies uzdāvināt īpaši vērienīgu pasākumu. Nākotni kontrolēs tie, kas kontrolē tehnoloģijas. Tādēļ vedam uz Rīgu pasaules līmeņa zināšanas un kontaktus, lai stiprinātu savu vietu digitālajā revolūcijā. Novēlam Latvijai kļūt par reģiona līderi tehnoloģiju inovāciju jomā un pārsteigt pasauli!"

30. novembrī diskusijas par digitālo nākotni notiks uz 5 skatuvēm.

Uz galvenās – "Nākotnes skatuves" – apspriedīs tehnoloģiju ietekmi uz politiskajiem procesiem un veselības jomu, diskutēs par mākslīgo intelektu un aizspriedumiem, mūsdienīgu pilsētu dizaina veidošanu u.c. tēmām. Runātāju vidū būs mākslīgā intelekta pētniece un inženiere Hanana Salama (Hanan Salam) no Francijas, lielpilsētu dizainers un humānākas urbānās vides radītājs Mīkaels Kolvils-Andersens (Mikael Colville-Andersen) no Dānijas, pasaulē lielākās ģenētikas datu glabāšanas un apmaiņas platformas pārstāvis Henrijs Iness (Henry Ines) no ASV un daudzi citi.

Uz "Digital Freedom Festival" satura partnera "Delfi Media LAB" skatuves diskutēs par cilvēka inteliģenci, reklāmas un abonēšanas ("subscription") nākotni, tehnoloģiju ietekmi uz žurnālistiku u.c. Runātāju vidū būs ziņu aģentūras NPR korespondents Maskavā Lusians Kims (Lucian Kim) no ASV, tehnoloģiju korespondents žurnālā "The Economist" Hals Hodsons (Hal Hodson) no Lielbritānijas u.c.

Uz korporatīvo inovāciju skatuves diskutēs par mākslīgā intelekta pienesumu biznesa attīstībā, mašīnmācīšanos un virtuālajiem asistentiem, blokķēdēm korporatīvajā biznesā. Sadarbībā ar "Swedbank" notiks diskusija par atvērtās sadarbības platformas jeb "Open Banking" iespējām un atvērto standartu API ("Application Programming Interfaces").

"PNB Investor Lounge" sadarbībā ar "PNB banka" notiks Investoru diena, kuras ietvaros norisināsies četri jaunuzņēmumu prezentāciju konkursi ar pasaulē vadošiem akceleratoriem "500 Startups" un "Rockstart", kā arī "EIT Climate-KIC" akceleratora, LU studentu Biznesa inkubatora rīkotie konkursi. Investoru dienas noslēgumā notiks "ātrie randiņi" ar investoriem.

Savukārt dzīvesstila skatuve piedāvās zināšanas par apzinātību un meditāciju, ceļošanas tehnoloģijām u.c. dzīvesstila un personiskās pilnveidošanās tēmām.

Zināšanu apgūšana meistarklasēs un biohakinga kūrē

1. decembrī pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs par kriptoaktīviem, nākotnes darba vidi, emocionālo inteliģenci u.c. aktuālām tēmām. Tās vadīs pasaules līmeņa speciālisti.

Sadarbībā ar "Biohacking.lv" 1.-2. decembrī interesentiem būs iespēja piedalīties ekskluzīvā 24 stundu biohakinga kūrē, lai piedzīvotu unikālu prāta, ķermeņa un sociālās mijiedarbības pieredzi, iemācītos metodes pašsajūtas uzlabošanai, ko izmanto pasaules produktīvākie un ietekmīgākie cilvēki. Jāpaskaidro, ka biohakings ("biohacking") – tā ir pieeja/ process, kā veikt izmaiņas savā dzīvesveidā, lai bioloģiski "uzlauztu", runājot datoru terminoloģijā, savu ķermeni un justos pēc iespējas labāk.

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 30. novembrim līdz 1. decembrim Rīgā pulcēsies jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un iedvesmojoši runātāji no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

2017. gadā "Digital Freedom Festival" apmeklēja 1300 jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un studenti no 36 valstīm. Konferences tiešraidei bija vairāk nekā 9000 skatījumu.