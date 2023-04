Divi Latvijas jaunuzņēmumi sacentīsies par 350 000 eiro konkursa 'Fifty Founders Battle' finālā

Latvijas agrotehnoloģiju jaunuzņēmums "Green Growth" un būvniecības tehnoloģiju jaunuzņēmums "Adventum Tech" ir divi no pieciem finālistiem, kas sacentīsies par vairāk nekā 350 000 eiro lielo naudas balvu jaunuzņēmumu konferencē "TechChill".

Konkursa "Fifty Founders Battle" finālcīņa notiks 28. aprīlī, kad finālisti prezentēs savus jaunuzņēmumus vairāk nekā 220 investoriem, 2000 dalībniekiem un 50 mediju pārstāvjiem. Pārējie konkursa finālisti ir "Sisko" (Somija), "Codigy" (Lietuva) un "zenoo" (Lietuva).

"Green Growth" nodrošina reāllaika ražas kartēšanas platformu lauksaimniekiem. Risinājums ir vienotā arhitektūrā apvienots sensoru kopums, kā arī tīmekļa lietojumprogrammas, kas parāda ražas datus tās novākšanas laikā. Jaunuzņēmums dibināts 2021. gadā un tā galvenā mītne atrodas Rīgā.

"Adventum Tech" nodrošina gudru inženiertehnisko platformu, kas optimizē sarežģītus būvniecības un inženiertehniskos procesus. Turklāt, izmantojot uzlabotu datu pārvaldību, platforma ļauj efektīvi izmantot finanšu, cilvēku, iekārtu un materiālu resursus. Jaunuzņēmums dibināts 2020. gadā.

Šogad "Fifty Founders Battle" konkursam pieteicās vairāk nekā 250 dalībnieku no vairāk nekā 30 valstīm, padarot to par vienu no starptautiski plašāk pārstāvētajiem jaunuzņēmumu konkursiem "TechChill" vēsturē. Sešpadsmit no pusfinālistiem bija Latvijas jaunuzņēmumi - "Abillio", "BirgerMind", "Bruntor", "Cubed", "Huntli", "Medon", "OG Sense", "Overly", "Peero", "Sepsiscan", "Qrunch", "SimpleCharge", "SpoCaBoo", un "Sqrino", kā arī finālisti "Green Growth" un "Adventum Tech".

Žūrija, kuras sastāvā bija 25 investori un citi nozares eksperti, vērtēja katra dalībnieka biznesa ideju, tās mērogojamību un to, vai risinājums risina reālu tirgus problēmu. Vērtēta tika arī komandu, kas to visu īsteno. Vēl viens papildus kvalifikācijas kritērijs - jaunuzņēmums nav saņēmis vairāk nekā 250 000 eiro privāta kapitāla finansējumu un tiek uzskatīts par sēklas vai agrīnā stadijā esošu uzņēmumu.

"Šī gada atlases process ir izaicinošākais, kāds bijis līdz šim. Un finālisti ir pierādījuši, ka ir labākie no labākajiem. Konkurence bija sīva – esam saņēmuši visvairāk pieteikumu no visdažādākajām valstīm. Katram finālistam bija jāpierāda sevi jau tā zvaigžņotajā 50 jaunuzņēmumu sastāvā. Viņi visi var justies ļoti lepni par šo sasniegumu," uzsver "TechChill" vadītāja Annija Mežgaile.

Jaunuzņēmumi cīnīsies par plašu balvu fondu, kurā ietilpst:

• Sindicēts ieguldījums no "BADideas.fund" līdz 150 000 eiro

• 150 000 eiro investīcijās no "DEPO Ventures"

• 50 000 eiro investīcijās no "Buildit"

• 10 000 eiro naudas balva "bez saistībām" no vietējās jaunuzņēmumu kopienas

• Apmaksāta dalībai "Draper University Hero Program"

• Atvērtās banku sistēmas pakalpojums ar nulles likmi no "Noda"

• "Cocoon" programmas balvas

• Reklāma plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos.

Šogad norit 12. "TechChill" konference, un pagājušajā gadā tā pirmo reizi notika arī Milānā, Itālijā. "Fifty Founders Battle" ir konferences skatītākais pasākums. Latvijas jaunuzņēmumi jau iepriekš guvuši panākumus šajā "TechChill" konkursā, un starp iepriekšējiem uzvarētājiem ir "Longenesis", "Infogram", "Nordigen", "Anatomy Next" un "Edurio".

"TechChill" ir jaunuzņēmumu kopienas bezpeļņas organizācija, kas rīko lielāko tehnoloģiju pasākumu Latvijā un kopš 2022. gada paplašina savu darbības jomu, iekļaujot arī Itāliju.