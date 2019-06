'Draugiem Group' uzņēmums 'Vendon' noslēdz līgumu ar telekomunikāciju milzi 'AT&T'

"Draugiem Group" uzņēmums "Vendon" ir vienojies ar kompāniju "AT&T" par "lietu interneta" (Internet of Things) risinājumu izmantošanu savās kafijas un uzkodu automātiem paredzētajās telemetrijas iekārtās, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Vendon" ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar kafijas un tirdzniecības automātu attālinātas vadības un uzraudzības sistēmu izstrādi. Tas sadarbojas ar lielākajiem pārtikas un dzērienu zīmoliem visā pasaulē un tūkstošiem uzņēmumu vairāk nekā 75 valstīs. "Vendon" klienti ir uzņēmumi, kas nodrošina un apkalpo kafijas, uzkodu un dzērienu automātus darbavietās.

"Mēs esam globāls spēlētājs, tāpēc "Vendon" risinājumiem jādarbojas jebkur pasaulē. Automatizēta datu ievākšana no kafijas un tirdzniecības automātiem ļauj paredzēt iespējamās problēmas un tās novērst jau laikus, tādējādi izvairoties no negaidītiem bojājumiem, kā arī sniedz informāciju par produktu daudzumu automātos un to apkalpošanas vēsturi. Potenciālais laika un finansiālais ietaupījums, salīdzinot ar manuālo apkalpošanu, ir milzīgs," stāsta Vendon vadītājs Kristiāns Vēbers.

"Vendon" ražotā telemetrijas iekārta vBox tiek uzstādīta kafijas un tirdzniecības automātos, un tā sūta pārdošanas un tehniskos datus uz "Vendon" izstrādāto mākoņplatformu, kurā dati tiek analizēti un atspoguļoti lietotājam draudzīgā veidā.

Izmantojot "AT&T" IoT risinājumus savās iekārtās, "Vendon" piedāvā klientiem saņemt tehniskos un pārdošanas datus reālā laikā, lai nodrošinātu patērētāju vēlmēm atbilstošu produktu pieejamību jebkurā diennakts stundā. "Mūsu izstrādātie analītikas un datu apstrādes rīki "Vendon" klientiem sniedz vērtīgu informāciju par patērētāju uzvedību un pārdošanas rezultātiem. Tas savukārt klientiem ļauj optimizēt ikdienas darbu, pieņemt pareizus lēmumus un palielināt ienākumus," turpina Vēbers.

"AT&T" IoT risinājums ietver "AT&T" globālās SIM kartes un AT&T vadības centru. Dati par kafijas un tirdzniecības automātiem no "Vendon" IoT iekārtas tiek nosūtīti uz "Vendon" mākoņplatformu.

"AT&T" globālās SIM kartes nodrošina drošu savienojumu vairāk nekā 200 valstīs. Tas nozīmē, ka "Vendon" spēj kvalitatīvi apkalpot klientus un nodrošināt kafijas, kā arī tirdzniecības automātu vadību un uzraudzību attālināti un automātiski neatkarīgi no to atrašanās vietas – Londonas biroja virtuvē vai degvielas uzpildes stacijā Kalifornijā.

"Draugiem Group" uzņēmums "Vendon", kurš nodarbojas ar tirdzniecības automātu telemetrijas un programmatūras pakalpojumu sniegšanu, pērn par 46% audzējis pieslēgto iekārtu skaitu, liecina LETA arhīvs.

SIA "Vendon" dibināts 2011. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā bija 914 157 eiro, bet peļņa - 119 573 eiro. 44,62% uzņēmuma kapitāldaļu pieder KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund", 19,13% - AS "Pirmdiena", 19,13% - "Draugiem Group", 10,95% - Mārtiņam Grandānam, bet atlikušie 6,16% vienādās daļās pieder Edgaram Binānam un Kristiānam Vēberam.

"Draugiem Group" iekļauti deviņi dažādi uzņēmumi, kuros strādā teju 500 darbinieki, no kuriem 250 nodarbināti ārpus Latvijas.