'Drogas' ievieš jaunu mobilo lietotni

Veikalu tīkls "Drogas" piedāvā mobilo lietotni, kas nodrošina pasūtījumu noformēšanu e-veikalā, svītru kodu skeneri, kā arī ļauj lietot klienta karti mobilajā telefonā, sekojot līdzi punktu uzkrājumam un izdevīgākajiem piedāvājumiem, informēja veikalu tīkla pārstāve Guna Kaše.

Lietotne pieejama gan Android, gan iOs sistēmu lietotājiem.

Lietotnē pieejams svītru kodu skeneris, kas paredzēts, lai atrastu informāciju par kādu no "Drogas" pieejamajām precēm vai to iegādātos e-veikalā. Ja pie rokas ir konkrētā produkta iepakojums ar svītru kodu, caur aplikāciju to var noskenēt un nonākt pie produkta e-veikalā, kur redzams arī detalizēts produkta apraksts un citu klientu atstātās atsauksmes.

Savukārt pie kases varēs uzrādīt savu Klienta karti mobilajā telefonā, lai saņemtu atlaides un uzkrātu lojalitātes punktus. Tāpat lietotnē varēs sekot līdzi lojalitātes punktu uzkrājumam un iepazīties ar aktuālajām akcijām un izdevīgākajiem piedāvājumiem. Nepieciešamības gadījumā aplikācija pēc GPS koordinātēm palīdzēs atrast tuvāko "Drogas" veikalu.

AS "Drogas" ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls skaistumkopšanas, veselības, higiēnas un sadzīves preču segmentā Latvijā un Lietuvā ar 150 veikaliem. Latvijā darbojas 95 veikali, Lietuvā 55 veikali "Drogas". AS Drogas Latvijā un Lietuvā kopumā nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus. No 2004. gada AS "Drogas" ir mazumtirdzniecības grupas AS "Watson Group" uzņēmums.

Pērn "Drogas" strādāja ar teju 80,8 miljonu eiro apgrozījumu un gandrīz 9,7 miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas, liecina informācija "Lursoft".