'eCom360' konference klātienē pārcelta uz oktobri; e-komercijas interesentus aicina uz digitālu bezmaksas tiešsaistes semināru

Reaģējot uz pasaulē un valstī noteiktajiem ierobežojumiem un apmeklētāju drošību, e-komercijas konferences "eCOM360" organizatori 17. aprīlī rīkos digitālās jomas praktizētāju satikšanos tiešsaistē un pārceļ klātienes pasākumu uz 2020. gada 6. oktobri.

Īsi pirms noteiktajiem ierobežojumiem tika publicēta konferences programma. Iepriekš bija plānots, ka Rīgā satiksies vairāk nekā 20 pasaulē atzītu zīmolu pārstāvju un vairāki simti e-komercijas praktizētāju, lai dalītos pieredzē un iezīmētu turpmāko digitālās jomas virzību lokālajā tirgū un pasaulē. Organizatori sola sākotnēji izstrādāto programmu saglabāt bez būtiskām izmaiņām un papildināt, lai oktobrī sagādātu apmeklētājiem iespējami bagātīgu pieredzi.

Daļa apstiprināto lektoru jau plānotajā 17. aprīlī būs sastopama digitāli "eCOM360" organizatoru rīkotā vienas dienas tiešsaistes konferencē. Bezmaksas reģistrācija pasākumam šeit.

Uz klātienes konferenci rudenī ieradīsies ASV un Eiropā sevi pierādījušu kompāniju pārstāvji, gatavi detalizēti dalīties savu uzņēmumu veiksmes stāstos. Paralēli pasākumā notiks unikālu e-komercijas praktizētāju prezentācijas, diskusiju sesijas un praktiskās darbnīcas. "eCOM360" būs iespēja dzirdēt iedvesmojošu digitālās jomas līderu prezentāciju virkni, tostarp mobilās ēras ietekmes un tālākās virzības apskatu, ko sniegs "Google" pārstāvji, kā arī inovatīvus ieteikumus, uzsākot jauno desmitgadi, kurus formulējusi kompānija "Warner Music Group".

Konferences apmeklētājiem būs iespēja piedalīties ideju ģenerēšanas procesā un radīt savas idejas, iedvesmojoties no "Twitter", "T-Mobile", "Lego", "Heineken" pieredzes stāstiem. Iepirkšanās platformas "Loop" globālo inovāciju vadītājs Brian Matuszewski izvērsīs ekokomercijas un ilgtspējīgas e-komercijas nepieciešamības un biznesa izaicinājumu tēmu.

Eksistē tūkstošiem uzņēmumu attīstīšanas taktiku, taču nevienai no tām nav nozīmes – līdz brīdim, kad soli pa solim tiek īstenota vismaz viena. Uz to aicinās galvenais satura redaktors John Collins ("Intercom"), stāstot par konvertēt spējīgu satura mārketingu, un digitālās analītikas eksperts Simo Ahava ("8-bit-sheep"). "Carrefour" digitālo projektu vadītājs Jean-Philippe Blerot un "Urbanista" e-komercijas vadītājs Victor Emilson atklās savu uzņēmumu izaugsmes ceļa aizkulises. Tāpat būs iespēja uzzināt par kompānijas "Booking.com" mājaslapas optimizācijas taktikām 15 gadu garumā, kā arī par globālās iepirkšanās platformas "Wish" pašreizējo tiešsaistes un bezsaistes mārketinga stratēģiju.

Par lietotājiem drošu e-komercijas norēķināšanās procesu pastāstīs Maciej Jamiołkowski ("Nethone"), un pircējos balstītu jauna veida domāšanu iezīmēs "SAP" zīmola vēstnieks Christian Wehner. Uzņēmuma "Hugo Boss" pārstāvji izstāstīs par izaicinājumiem ceļā uz augstākās klases multikanālu (omnichannel) pieredzes ieviešanu kompānijas digitālajā stratēģijā.

Vienlaikus ar lektoru prezentācijām uz konferences galvenās skatuves apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties jautājumu un atbilžu sesijās un nišas paneļdiskusijās. Piemēram, Michael Bliah ("Le Site") vadīs diskusiju par marihuānas tirdzniecību e-vidē, bet kompānijas "Unbound" izpilddirektore Nisreen Hasib atklās intīmpreču veikalu noslēpumus tiešsaistes pircēju lojalitātes veicināšanai.

Konferencē norisināsies arī darbnīcas ar ierobežotu dalībnieku skaitu, lai gūtu praktisku ieskatu šodienas e-komercijā pielietojamās metodēs. Piemēram, noderīgās komunikācijas un sevis pārvarēšanas taktikās dalīsies improvizācijas aktieris Kaspars Breidaks, vadot radošo darbnīcu "Kautrība kā tava superspēja: 10 padomi biznesa komunikācijai, iedvesmojoties no improvizācijas teātra".

"eCOM360" klātienes konference notiks 6. oktobrī Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons". Drīzumā tiks papildināta informācija par 17. aprīļa bezmaksas digitālo konferenci. Sekojiet aktualitātēm un savlaicīgi iegādājieties biļetes vai veiciet reģistrāciju vietnē https://ecom360.io/.