Eksperts: 5G tehnoloģijas ļaus biznesam zelt

Jau 2019. gadā tirgū kļūs pieejamas pirmās 5G tehnoloģiju atbalstošās ierīces. Tās uzņēmējiem ļaus palielināt biznesa produktivitāti, palīdzot strādāt ātrāk un efektīvāk, uzskata "Bites" tehniskais direktors Gints Butens.

Butens uzsver, ka 5G tehnoloģijai ir vairākas priekšrocības. "Pirmkārt, lielāks interneta ātrums. Proti, paredzamais 5G tehnoloģijas ātrums, kas būs mērāms gigabitos sekundē, salīdzinot ar 4G tehnoloģijai raksturīgo ātrumu (megabiti sekundē), ļaus ātrāk pārsūtīt lielu datu apjomu. Piemēram, fullHD kvalitātes filmu varēs lejupielādēt dažās sekundēs nevis minūtēs. Otrkārt, lielāks joslas platums, kas ļaus tīklam vienlaicīgi pievienot daudz vairāk ierīču un sensoru, nodrošinot lietotājiem vēl pozitīvāku datu pakalpojumu izmantošanas pieredzi. Un, treškārt, zemais latentums jeb signāla aizture - aptuveni viena milisekunde pašreizējo 30 līdz 40 milisekunžu vietā, kas nodrošinās vēl ātrāku ierīču un mobilā tīkla "saziņu" jeb savienošanos. Piemēram, tiešsaistes spēles varēs baudīt reāllaikā un vienlīdz augstā kvalitātē kā ar optisko vadu savienojumu," sacīja Butens.

"Šāds tiešsaistes jeb "dzīvais" video bija redzams bobsleja sacensībās Phjončanas olimpiskajās spēlēs, kad pie sportistu aizsargķiverēm piestiprinātās videokameras tiešraidē raidīja braucienu no pilotu skatu punkta. Tas bija viens no dienvidkorejiešu eksperimentiem 5G praktiskā izmantošanā. Iespējams, daudzi to nepamanīja, taču tik kvalitatīvu video ar 4G tehnoloģijām iegūt būtu grūti," skaidro uzņēmuma tehniskais direktors.

Iespēja izveidot augstas kvalitātes lokālo tīklu sava biznesa vajadzībām, kā uzskata direktors, ir viens no šīs tehnoloģijas lielākajiem ieguvumiem, kam būs būtiska ietekme uz lietu interneta (IoT) attīstību. 5G tīkls, kā skaidro "Bite", spēs nodrošināt ļoti lielu savienojumu skaitu (apmēram miljonu uz kvadrātkilometru) ar zemu enerģijas patēriņu. Turklāt vienā pārklājuma zonā vienlaikus varēšot darboties dažādi risinājumi un pakalpojumi ar atšķirīgiem ātrumiem un garantēto kvalitāti. Piemēram, viens slānis atbalstīs tīklu stadionā, otra - savienotos auto (connected cars), bet vēl cita – attālināti nolasīs mērierīces vai nodrošinās slimnieku uzraudzību.

"Tiek prognozēts, ka tieši veselības aprūpes pakalpojumi būs viena no tām jomām, kurā 5G tīkla attīstība ļaus ienākt daudziem jauniem dalībniekiem, kas piedāvās patlaban vēl neiedomājamus risinājumus, piemēram, jauna līmeņa robotizēto un attālināto ķirurģiju. Konsultāciju uzņēmums "Deloitte" lēš, ka, piemēram, Lielbritānijas digitālās veselības tirgus šogad palielināsies līdz 2,9 miljardiem mārciņu," skaidro uzņēmumā.

"Bites" tehniskais direktors norāda, ka mobilo sakaru operatori dara visu, lai tehniski sagatavotos 5G tīkla ieviešanai un cer, ka uzņēmēji novērtēs jaunās tehnoloģijas priekšrocības un pratīs tās izmantot savā labā.